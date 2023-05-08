Месси – лучший спортсмен года по версии Laureus

За весь 2023-й в мае? и еще вопрос - что такого выдающегося сделал Месси в этом году? выиграл ЧМ, который был в 2022 году? Ясненько)
Лионель Месси выиграл приз лучшему спортсмену года от Laureus.
Аргентинца признали лучшим по итогам 2023 года.
Для него это вторая такая награда в карьере. Первая была в 2020-м.
В число номинантов также входили Килиан Мбаппе (футбол), Макс Ферстаппен («Формула-1»), Арман Дюплантис (прыжки с шестом), Рафаэль Надаль (теннис), Стефен Карри (баскетбол).
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