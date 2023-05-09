Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В «Зените» есть человек, который застал все десять чемпионств. Это тренер вратарей Бирюков: вот истории о его невероятной карьере

    В «Зените» есть человек, который застал все десять чемпионств. Это тренер вратарей Бирюков: вот истории о его невероятной карьере

    «Зенит» взял пятое чемпионство подряд и заработал вторую звезду на эмблему. Всего же это для клуба это десятое чемпионство. Первое он брал в 1984 году, еще четыре – на стыке нулевых и десятых годов XXI века. Еще пять – сейчас, при Сергее Семаке.

    В составе клуба есть один человек, который причастен ко всем этим чемпионствам – тренер вратарей Михаил Бирюков.

    Как он выиграл все чемпионства?

    Всего одна победа в чемпионате пришлась на игровую карьеру Михаила Бирюкова. В 1984 году он был основным вратарем «Зенита» и стал вместе с командой чемпионом СССР. Все остальные победы клуба в чемпионате Бирюкова застал в качестве тренера-вратарей:

    • 2007 – в штабе Дика Адвоката;
    • 2010 и 2012 – в штабе Лучано Спаллетти;
    • 2015 – в штабе Андре Виллаша-Боаша;
    • 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 – в штабе Сергея Семака.

    Интересно, что последнее чемпионство «Зенит» добыл в матче со «Спартаком» – и этот день совпал с 65-летие Михаила Бирюкова. Он – единственный зенитовец, причастный ко всем победам клуба.

    «Спартак» был против ухода Бирюкова в «Зенит», но потом вопрос решили

    В 1979-м Михаил Бирюков приехал в «Амур» из Благовещенска, который на тот момент играл во второй лиге. Сразу после него появился вариант с питерским «Зенитом», и Бирюков согласился. Благовещенск был связан со спартаковским профсоюзом, поэтому клуб, которому принадлежал Бирюков, был против его переезда в «Зенит». Тот момент Бирюков описывал так:

    «Выбор стоял: или опять в Благовещенск, или в «Спартак». Бесков сказал: приезжай в Москву, и как ребята скажут, так и будет. Спасибо Ярцеву, Романцеву, Кокореву, Сорокину, Глушакову, Гаврилову – замолвили перед тренером словечко: «Константин Иванович, да отпустите вы парня, пусть попробует. У нас есть вратарь». Как раз Леху Прудникова подтянули к основе. И Бесков смягчился – дал «вольную.

    Почему все рвались в «Спартак», а я – нет? Играть хотел – все равно где! Сидеть на лавочке никогда не устраивало».

    В «Зените» Бирюков заиграл не сразу и даже думал об уходе из клуба. Но его переубедил тренер Юрий Морозов, у которого позже Бирюков был помощником.

    Бирюков рассказывал, что в 1984-м перед «Зенитом» не было задачи взять чемпионство

    Цитата из интервью для Sport24:

    «Никаких задач перед нами не ставили, разве что подняться выше четвертого места, которое мы заняли в сезоне-1983. Откровенно говоря, мы в «Зените» поняли, что можем стать чемпионами, только когда нам осталось провести дома две игры – против «Шахтера» и «Металлиста».

    Если бы мы взяли Кубок (в том же 1984-м «Зенит» доходил финала Кубка СССР), не выиграли бы чемпионат. 100 процентов. Посчитали бы, что решили задачу на сезон. Это сейчас задача одна и других нет, а тогда такого не было и близко. Хотя, готовясь к Кубку, думали, что всех порвем. По факту получилось, что ничего подобного. Этот турнир непредсказуем. Правильно Садырин сказал: «Проиграли Кубок – теперь надо становиться чемпионами».

    Та победа сделала футболистов «Зенита» героями города. Про популярность Бирюков говорил так:

    «Это сейчас заказал такси – и поехал. Тогда по руке ловили. Иногда узнавали, подвозили бесплатно. В ресторан не так просто было попасть, а если заметят в таком заведении, новость моментально разлеталась по городу: «Сидят зенитовцы, отдыхают…». Другое время было, другое восприятие. Рестораны – наперечeт. Была пара кафешек, куда могли заглянуть, в закрытом режиме немного посидеть, но не частили. Разговоры о том, что «Зенит» долго и бурно обмывал первое золото – ерунда полная. Мы знали, когда можно, а когда – нет. Если игры шли одна за другой, никто себе не позволял расслабиться. А в паузе – почему не собраться?

    Считали ли мы себя обеспеченными после того чемпионства? Да вы что, кто тогда мог быть обеспеченным? Даже если сильно захотеть – невозможно. Вазу вручили хрустальную, часы. А зарплаты у нас были плюс-минус, как у всех в стране: 250 рублей в месяц и 100 за победу. Единственная серьeзная привилегия – квартиры. Их футболистам давали бесплатно, но не всем и не сразу. Ну и машину можно было без очереди купить. Она тогда 15 тысяч стоила – сумасшедшие деньги! Все понимали: если позволяешь себе такую роскошь, то, скорее всего для того, чтобы потом перепродать. Тогда это спекуляцией считалось – теперь бизнесом».

    Бирюков и разные эпохи «Зенита»: категоричность Адвоката, комплименты от Спаллетти

    • Поначалу у него сложились не самые теплые отношения с Диком Адвокатом. Он даже не пускал Бирюкова и Николая Воробьева на собрания. Бирюков в итоге общался с Фурсенко по этому поводу. Правда, позже он говорил про Адвоката:

    «Адвокат многое привнес в становление клуба. Однажды летели куда-то на старой «тушке»: трясло, болтало. После этого Дик «пересадил» команду на «Боинги». Понятно, что это совсем другие деньги, но ему шли навстречу, приводя клуб к лучшим стандартам качества. Адвокат же, по сути, ввел в «Зените» дресс-код, как в топ-командах мира: если тренировка, то все в одинаковой форме, если выезд – цивильные костюмы. Лично вникал в вопросы питания, изменил рацион – словом, сломал массу стереотипов и облегчил работу последователям. Им многие вопросы уже не нужно было поднимать – процесс был налажен.

    Самая яркое воспоминание от евросезона-2007/08? Речь Адвоката перед финалом. Краткая, но эмоциональная. «Вы знаете, какое население России? 150 миллионов. И сколько сейчас болеет за вас? Вся страна. Просто выйдите и сыграйте хорошо». И от этих слов, вроде бы незатейливых, мурашки побежали по коже…».

    • Бирюков получал респекты от Лучано Спаллетти: «Малафеев – очень сильный вратарь, на которого можно положиться. Наши вратари вообще счастливые люди, потому что с ними работает, возможно, лучший тренер вратарей в мире Михаил Бирюков».

    • Вместе с Андре Виллашем-Боашем в «Зенит» пришел новый тренер вратарей – поэтому Виллаш-Боаш сказал, что решение о работе Бирюкова остается на руководстве клуба. Про ту ситуацию Бирюков вспоминал: «Задевало ли меня, что Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини привозили своих тренеров вратарей. Нет, только с Вилом Кортом [помощником Виллаш-Боаша] у нас были разные взгляды на подготовку вратарей. С остальными тренерами вратарей у меня не было разногласий».

    Фото: официальный сайт «Зенита», телеграм-канал «Зенита», Russian Look/Global Look Press

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:48
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик 6 часов назад

      Классный был вратарь!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик > ФК Пупсик 6 часов назад

      Только что было пять комментов и исчезли. Что тут такое?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18088

      Barmaleushka 15 часов назад

      Неугомонная свинота и здесь подосрать пытается . Позор пля !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4142

      ziborock 16 часов назад

      Получается что за время работы в Зените чемпионств Спартака он застал как минимум 12!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +914

      Аvеngеr > ziborock 13 часов назад

      Назови кто 12 чемпионств завоевал у Спартака? с 1984 по никогда?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +894

      rac531 18 часов назад

      В «Зените» есть человек, который сделал все десять чемпионств.
      Это .......
      Догадайтесь САМИ)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      Рыло свина > rac531 15 часов назад

      плохо с математикой у вас? про 9 ещё можно .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 