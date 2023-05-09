В «Зените» есть человек, который застал все десять чемпионств. Это тренер вратарей Бирюков: вот истории о его невероятной карьере

«Зенит» взял пятое чемпионство подряд и заработал вторую звезду на эмблему. Всего же это для клуба это десятое чемпионство. Первое он брал в 1984 году, еще четыре – на стыке нулевых и десятых годов XXI века. Еще пять – сейчас, при Сергее Семаке.

В составе клуба есть один человек, который причастен ко всем этим чемпионствам – тренер вратарей Михаил Бирюков.

Как он выиграл все чемпионства?

Всего одна победа в чемпионате пришлась на игровую карьеру Михаила Бирюкова. В 1984 году он был основным вратарем «Зенита» и стал вместе с командой чемпионом СССР. Все остальные победы клуба в чемпионате Бирюкова застал в качестве тренера-вратарей:

2007 – в штабе Дика Адвоката;

2010 и 2012 – в штабе Лучано Спаллетти;

2015 – в штабе Андре Виллаша-Боаша;

2019, 2020, 2021, 2022, 2023 – в штабе Сергея Семака.

Интересно, что последнее чемпионство «Зенит» добыл в матче со «Спартаком» – и этот день совпал с 65-летие Михаила Бирюкова. Он – единственный зенитовец, причастный ко всем победам клуба.

«Спартак» был против ухода Бирюкова в «Зенит», но потом вопрос решили

В 1979-м Михаил Бирюков приехал в «Амур» из Благовещенска, который на тот момент играл во второй лиге. Сразу после него появился вариант с питерским «Зенитом», и Бирюков согласился. Благовещенск был связан со спартаковским профсоюзом, поэтому клуб, которому принадлежал Бирюков, был против его переезда в «Зенит». Тот момент Бирюков описывал так:

«Выбор стоял: или опять в Благовещенск, или в «Спартак». Бесков сказал: приезжай в Москву, и как ребята скажут, так и будет. Спасибо Ярцеву, Романцеву, Кокореву, Сорокину, Глушакову, Гаврилову – замолвили перед тренером словечко: «Константин Иванович, да отпустите вы парня, пусть попробует. У нас есть вратарь». Как раз Леху Прудникова подтянули к основе. И Бесков смягчился – дал «вольную.

Почему все рвались в «Спартак», а я – нет? Играть хотел – все равно где! Сидеть на лавочке никогда не устраивало».

В «Зените» Бирюков заиграл не сразу и даже думал об уходе из клуба. Но его переубедил тренер Юрий Морозов, у которого позже Бирюков был помощником.

Бирюков рассказывал, что в 1984-м перед «Зенитом» не было задачи взять чемпионство

Цитата из интервью для Sport24:

«Никаких задач перед нами не ставили, разве что подняться выше четвертого места, которое мы заняли в сезоне-1983. Откровенно говоря, мы в «Зените» поняли, что можем стать чемпионами, только когда нам осталось провести дома две игры – против «Шахтера» и «Металлиста».

Если бы мы взяли Кубок (в том же 1984-м «Зенит» доходил финала Кубка СССР), не выиграли бы чемпионат. 100 процентов. Посчитали бы, что решили задачу на сезон. Это сейчас задача одна и других нет, а тогда такого не было и близко. Хотя, готовясь к Кубку, думали, что всех порвем. По факту получилось, что ничего подобного. Этот турнир непредсказуем. Правильно Садырин сказал: «Проиграли Кубок – теперь надо становиться чемпионами».

Та победа сделала футболистов «Зенита» героями города. Про популярность Бирюков говорил так:

«Это сейчас заказал такси – и поехал. Тогда по руке ловили. Иногда узнавали, подвозили бесплатно. В ресторан не так просто было попасть, а если заметят в таком заведении, новость моментально разлеталась по городу: «Сидят зенитовцы, отдыхают…». Другое время было, другое восприятие. Рестораны – наперечeт. Была пара кафешек, куда могли заглянуть, в закрытом режиме немного посидеть, но не частили. Разговоры о том, что «Зенит» долго и бурно обмывал первое золото – ерунда полная. Мы знали, когда можно, а когда – нет. Если игры шли одна за другой, никто себе не позволял расслабиться. А в паузе – почему не собраться?

Считали ли мы себя обеспеченными после того чемпионства? Да вы что, кто тогда мог быть обеспеченным? Даже если сильно захотеть – невозможно. Вазу вручили хрустальную, часы. А зарплаты у нас были плюс-минус, как у всех в стране: 250 рублей в месяц и 100 за победу. Единственная серьeзная привилегия – квартиры. Их футболистам давали бесплатно, но не всем и не сразу. Ну и машину можно было без очереди купить. Она тогда 15 тысяч стоила – сумасшедшие деньги! Все понимали: если позволяешь себе такую роскошь, то, скорее всего для того, чтобы потом перепродать. Тогда это спекуляцией считалось – теперь бизнесом».

Бирюков и разные эпохи «Зенита»: категоричность Адвоката, комплименты от Спаллетти

• Поначалу у него сложились не самые теплые отношения с Диком Адвокатом. Он даже не пускал Бирюкова и Николая Воробьева на собрания. Бирюков в итоге общался с Фурсенко по этому поводу. Правда, позже он говорил про Адвоката:

«Адвокат многое привнес в становление клуба. Однажды летели куда-то на старой «тушке»: трясло, болтало. После этого Дик «пересадил» команду на «Боинги». Понятно, что это совсем другие деньги, но ему шли навстречу, приводя клуб к лучшим стандартам качества. Адвокат же, по сути, ввел в «Зените» дресс-код, как в топ-командах мира: если тренировка, то все в одинаковой форме, если выезд – цивильные костюмы. Лично вникал в вопросы питания, изменил рацион – словом, сломал массу стереотипов и облегчил работу последователям. Им многие вопросы уже не нужно было поднимать – процесс был налажен.

Самая яркое воспоминание от евросезона-2007/08? Речь Адвоката перед финалом. Краткая, но эмоциональная. «Вы знаете, какое население России? 150 миллионов. И сколько сейчас болеет за вас? Вся страна. Просто выйдите и сыграйте хорошо». И от этих слов, вроде бы незатейливых, мурашки побежали по коже…».

• Бирюков получал респекты от Лучано Спаллетти: «Малафеев – очень сильный вратарь, на которого можно положиться. Наши вратари вообще счастливые люди, потому что с ними работает, возможно, лучший тренер вратарей в мире Михаил Бирюков».

• Вместе с Андре Виллашем-Боашем в «Зенит» пришел новый тренер вратарей – поэтому Виллаш-Боаш сказал, что решение о работе Бирюкова остается на руководстве клуба. Про ту ситуацию Бирюков вспоминал: «Задевало ли меня, что Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини привозили своих тренеров вратарей. Нет, только с Вилом Кортом [помощником Виллаш-Боаша] у нас были разные взгляды на подготовку вратарей. С остальными тренерами вратарей у меня не было разногласий».

Фото: официальный сайт «Зенита», телеграм-канал «Зенита», Russian Look/Global Look Press