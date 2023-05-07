«Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало – в 18:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Зенит: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Сантос, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Мостовой, Кассьерра.

Спартак: Селихов, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Мартинс, Зобнин, Промес, Зиньковский, Бальде, Соболев.

Игра первого круга закончилась гостевой победой петербуржцев со счетом 2:1. Победный гол забил Андрей Мостовой.

Где смотреть матч Зенит – Спартак

Прогноз на матч Зенит – Спартак