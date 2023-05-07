Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Зенит» – «Спартак»: стартовые составы на 26-й тур РПЛ

    «Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Кто победит в главном российском матче весны? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    Зенит: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Сантос, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Мостовой, Кассьерра.

    Спартак: Селихов, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Мартинс, Зобнин, Промес, Зиньковский, Бальде, Соболев.

    Игра первого круга закончилась гостевой победой петербуржцев со счетом 2:1. Победный гол забил Андрей Мостовой.

    Где смотреть матч Зенит – Спартак

    Прогноз на матч Зенит – Спартак

    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2023 16:54
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +638

      rattyboy 16 часов назад

      Парни с ЧЕМПИОНСТВОМ !!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5046

      Питерский князь 18 часов назад

      Я знал, что будет позорище. Но чтобы такое.
      Отдаю должное, у СпартаГа не одна линия позора.
      :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +638

      rattyboy 18 часов назад

      Так у Селихова появилась дача в Карелии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +638

      rattyboy 18 часов назад

      И Кухуяна не нужно мотивировать)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +638

      rattyboy 18 часов назад

      Баррюсик, какой-то охотник дальневосточный ))))
      Соболя в глаз бьёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +638

      rattyboy 18 часов назад

      Идет, идет большая печалька )))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5991

      ySS 18 часов назад

      Вчера Валера Осипенко не поставил.
      Сегодня Абаскаль Джикию и Литвинова...
      Зато атака вся сильнейшая...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21330

      derrik2000 18 часов назад

      "Чернов, Дуарте, Тавареш,"

      Усё понятно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7975

      BarStep 18 часов назад

      Ну что сектанты,
      настроили микроскопы?!

      Жду по финалу скрупулезного разбора от вас каждого эпизода..
      Каждого, а не только игроков Зенита
      и свистунов, что будет не в вашу пользу..
      Гы))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5046

      Питерский князь 19 часов назад

      Уже предвкушаю поросячий визд!
      :)))

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 