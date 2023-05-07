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«Зенит» – «Спартак»: стартовые составы на 26-й тур РПЛ

7 мая 2023, 16:54
13

«Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало – в 18:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Зенит: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Сантос, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Мостовой, Кассьерра.

Спартак: Селихов, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Мартинс, Зобнин, Промес, Зиньковский, Бальде, Соболев.

Игра первого круга закончилась гостевой победой петербуржцев со счетом 2:1. Победный гол забил Андрей Мостовой.

Где смотреть матч Зенит – Спартак

Прогноз на матч Зенит – Спартак

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (13)
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Taps
1683468958
Зенит - чемпион !
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R_a_i_n
1683469029
Ни фига се! Игнатова в старте нету. Не прошло и года, когда Абаскаль понял, что в 10 игроков играть сложно!
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Persona_non_Grata
1683469086
Не знаю как там без Джикии оборона справится ...
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ААМ
1683469101
Ждём победы "Зенита", и досрочной победы в ЧР
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волчарик
1683470007
Надеюсь на веселую чемпионскую игру без подстав и лишних разговоров.
Ответить
BarStep
1683470516
Ну что сектанты, настроили микроскопы?! Жду по финалу скрупулезного разбора от вас каждого эпизода.. Каждого, а не только игроков Зенита и свистунов, что будет не в вашу пользу.. Гы))
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rattyboy
1683472539
Баррюсик, какой-то охотник дальневосточный )))) Соболя в глаз бьёт
Ответить
rattyboy
1683472670
И Кухуяна не нужно мотивировать)))))
Ответить
rattyboy
1683472724
Так у Селихова появилась дача в Карелии
Ответить
rattyboy
1683478929
Парни с ЧЕМПИОНСТВОМ !!!!!!!
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