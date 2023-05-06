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    Игроки «Реала» хотят прихода Неймара

    Бразильские футболисты «Реала» хотели бы, чтобы в команду перешел Неймар. «ПСЖ» рассчитывает его продать.

    Мадридские бразильцы попросили руководство попробовать подписать Неймара.

    • «Реал» претендовал на Неймара еще до его перехода в «Барселону» в 2013 году.
    • Сейчас игрок травмирован – с февраля.
    • Неймаром интересуются «Челси», «Ньюкасл».

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    Источник: Todofichaes

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    06.05.2023 23:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
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      88

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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 7 мая, 08:13

      Чушь. Смешнее наверное было бы только "Бразильские игроки Реала просят руководство вернуть Марсело"

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      Рейтинг: +10

      xromovv89 7 мая, 01:50

      Ребята, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 10 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: Серебряный прогноз. МАТЧ ТВ о них говорит.

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      Рейтинг: +12493

      DeStar 7 мая, 01:00

      интересно кто и зачем)
      вини просил? что неймар его позицию занимал?
      или позицию родриго?) вряд ли, тем более они не хуже, реалу ЦН нужен вместо бензема, а то карим скоро закончит.

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