Игроки «Реала» хотят прихода Неймара

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Бразильские футболисты «Реала» хотели бы, чтобы в команду перешел Неймар. «ПСЖ» рассчитывает его продать.
Мадридские бразильцы попросили руководство попробовать подписать Неймара.
- «Реал» претендовал на Неймара еще до его перехода в «Барселону» в 2013 году.
- Сейчас игрок травмирован – с февраля.
- Неймаром интересуются «Челси», «Ньюкасл».
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