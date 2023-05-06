Игроки «Реала» хотят прихода Неймара

Бразильские футболисты «Реала» хотели бы, чтобы в команду перешел Неймар. «ПСЖ» рассчитывает его продать.

Мадридские бразильцы попросили руководство попробовать подписать Неймара.

«Реал» претендовал на Неймара еще до его перехода в «Барселону» в 2013 году.

Сейчас игрок травмирован – с февраля.

Неймаром интересуются «Челси», «Ньюкасл».

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