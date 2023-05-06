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    • Болельщица «Наполи» прошла по городу обнаженной после победы клуба в Серии А

    Болельщица «Наполи» прошла по городу обнаженной после победы клуба в Серии А

    Кармен Каккавале сдержала обещание, касающееся чемпионства «Наполи».

    Болельщица неаполитанцев говорила, что пройдет по городу обнаженной, если команда выиграет Серию А.

    Как известно, в четверг «Наполи» досрочно стал чемпионом. А девушка сделала, что обещала.

    Кармен Каккавале часто публикует в соцсетях горячие фото.

    Фото: соцсети Кармен Каккавале

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.05.2023 16:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +197

      Бригадный 7 мая, 06:37

      Какая фемина!!! Теперь все точно поймут: Наполи - самая красивая команда. Как минимум, в Италии.

      0
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      Рейтинг: +135

      russkiisergei 6 мая, 23:03

      Даже девушки легкого поведения отвечают за свои слова. А, дзюба??? позорник!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +4207

      raritet 6 мая, 18:44

      А слабо нашим болельщицам? Как говориться :" Даешь болельщиц ,сисястых и разных.." забыл как там точно у автора. Вроде я не ошибся

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      Ответить
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      Рейтинг: +184

      бочаров 6 мая, 17:46

      Да по лучше чем у Смолова подруга.

      1
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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh 6 мая, 17:34

      Да неее..Где там обнаженая? Получаеца не выполнила обещание )))

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      Рейтинг: +618

      Baggio1986 > dauzhhhhh 6 мая, 19:02

      Согласен,разрисовала все,максимум в одном шарфе должна была быть...

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      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 6 мая, 17:27

      Хорошечна!!!

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      Рейтинг: +1278

      Таврида 6 мая, 17:08

      Хорошая фигура ( )

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      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY 6 мая, 17:08

      Ещё одна дура около футбола.

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      Ответить
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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > DOCTOR PENALTY 6 мая, 17:42

      Дохтур пора бы уже привыкнуть что футбол это не только спорт, а и бизнес. А в бизнесе --тут тебе и реклама, и маркетинг, и контракты со звездами с многомиллионными цифрами..
      Эта, как ты сказал -дура, просто один из ходов маркетинговой политики...Вот оно чо, Николай, вот оно чо.

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      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY > dauzhhhhh 7 мая, 08:41

      Я про дуру, а не про рекламу и маркетинг.

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