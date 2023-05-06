Болельщица «Наполи» прошла по городу обнаженной после победы клуба в Серии А

Кармен Каккавале сдержала обещание, касающееся чемпионства «Наполи».

Болельщица неаполитанцев говорила, что пройдет по городу обнаженной, если команда выиграет Серию А.

Как известно, в четверг «Наполи» досрочно стал чемпионом. А девушка сделала, что обещала.

Кармен Каккавале часто публикует в соцсетях горячие фото.

Фото: соцсети Кармен Каккавале

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением