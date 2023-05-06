Болельщица «Наполи» прошла по городу обнаженной после победы клуба в Серии А

Какая фемина!!! Теперь все точно поймут: Наполи - самая красивая команда. Как минимум, в Италии.
Кармен Каккавале сдержала обещание, касающееся чемпионства «Наполи».
Болельщица неаполитанцев говорила, что пройдет по городу обнаженной, если команда выиграет Серию А.
Как известно, в четверг «Наполи» досрочно стал чемпионом. А девушка сделала, что обещала.
Кармен Каккавале часто публикует в соцсетях горячие фото.
Фото: соцсети Кармен Каккавале
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