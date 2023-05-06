Смолов определился со своим будущим в «Динамо»

давай к нам, чё нет-то. этот трансфер должен был случиться ещё лет 8-10 назад, но не срослось. хуже кассьерры он точно не будет. да ещё и бесплатно. не-не, федя, давай в зенит на годик.
Нападающий Федор Смолов решил покинуть «Динамо».
33-летний футболист намерен уйти из московского клуба после истечения срока контракта.
Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2024 года.
- Смолов вернулся в «Динамо» в январе 2022 года.
- В этом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
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