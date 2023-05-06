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    Смолов определился со своим будущим в «Динамо»

    Нападающий Федор Смолов решил покинуть «Динамо».

    33-летний футболист намерен уйти из московского клуба после истечения срока контракта.

    Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2024 года.

    • Смолов вернулся в «Динамо» в январе 2022 года.
    • В этом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    06.05.2023 15:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4673

      fakeid 6 мая, 16:31

      давай к нам, чё нет-то. этот трансфер должен был случиться ещё лет 8-10 назад, но не срослось. хуже кассьерры он точно не будет. да ещё и бесплатно. не-не, федя, давай в зенит на годик.

      1
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      ...
      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY > fakeid 6 мая, 17:20

      Как он к вам пойдёт? Он же рекорд Семака сегодня убил. )

      1
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      Рейтинг: +2609

      serglider 6 мая, 16:19

      Нападающие... По 10 голов за сезон в мусорном чемпионате))) Это позорище и дно!

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      Рейтинг: +124

      Slavan52 6 мая, 16:16

      Ура !!!!!!!!!!!!!!!!1

      1
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