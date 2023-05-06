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    • Фанаты «Наполи» продают газон со стадиона «Удинезе» – там команда оформила первое за 33 года чемпионство

    Фанаты «Наполи» продают газон со стадиона «Удинезе» – там команда оформила первое за 33 года чемпионство

    На онлайн-аукционе eBay появились предложения купить фрагменты газона со стадиона «Удинезе».

    Куски травы пытаются продать болельщики «Наполи».

    Цена лота – от 100 до 700 евро.

    • В четверг «Наполи» досрочно выиграл Серию А благодаря гостевой ничьей с «Удинезе» (1:1).
    • Команды играли на стадионе «Дачия Арена», также известном как «Фриули».
    • Для неаполитанцев это чемпионство 3-е в истории и первое с 1990 года.

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    Источник: Football Italia

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    06.05.2023 15:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18705

      ilichkadr 6 мая, 16:07

      Дикие люди. Самое время волосы с бороды Спаллетти запустить в продажу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > ilichkadr 6 мая, 16:50

      Это просто бизнес ВиктОр.Ничего личного.)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1457

      moskowcity-petrv 6 мая, 15:40

      Бедные Неаполитанцы,как они футболки отжимали у игроков,это шоу было, словно чёрная пятница в гипермаркете.с одного даже шорты сняли,стыдоба

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