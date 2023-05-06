Фанаты «Наполи» продают газон со стадиона «Удинезе» – там команда оформила первое за 33 года чемпионство

Дикие люди. Самое время волосы с бороды Спаллетти запустить в продажу.
На онлайн-аукционе eBay появились предложения купить фрагменты газона со стадиона «Удинезе».
Куски травы пытаются продать болельщики «Наполи».
Цена лота – от 100 до 700 евро.
- В четверг «Наполи» досрочно выиграл Серию А благодаря гостевой ничьей с «Удинезе» (1:1).
- Команды играли на стадионе «Дачия Арена», также известном как «Фриули».
- Для неаполитанцев это чемпионство 3-е в истории и первое с 1990 года.
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