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    У «Барселоны» есть предложения из АПЛ по трем игрокам

    На игроков «Барселоны» есть спрос в АПЛ. Каталонцы имеют предложения от трех клубов.

    «Барселона» будет обдумывать варианты.

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    Источник: твиттер Managing Barca

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    05.05.2023 23:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +149

      JIEGEHDA 6 мая, 01:29

      Рафинью ждать пока предложение будет сотка . Купили за 66 , год почти основа в Барсе стал лучше , думаю 80 его цена , но продать надо дороже тем более Нюькаслу . Ферран 60? Подписать прямо сегодня сейчас! Продать не думая (если правда) . Фати? Продать с правом выкупа. Хотя лучше просто продать думаю 10 номер надо отдать кому то кто больше достоин . А может и Месси ) хотя не думаю что Барса дважды туда вляпается ( но пиар ход будет очень сильным)

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