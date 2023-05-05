У «Барселоны» есть предложения из АПЛ по трем игрокам

На игроков «Барселоны» есть спрос в АПЛ. Каталонцы имеют предложения от трех клубов.

«Ньюкасл» готов за 80 миллионов евро купить Рафинью;

«Астон Вилла» предложила 60 миллионов за Феррана Торреса;

«Вулверхэмптон» предложил Рубена Невеша и доплату за Ансу Фати.

«Барселона» будет обдумывать варианты.

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