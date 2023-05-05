У «Барселоны» есть предложения из АПЛ по трем игрокам

Рафинью ждать пока предложение будет сотка . Купили за 66 , год почти основа в Барсе стал лучше , думаю 80 его цена , но продать надо дороже тем более Нюькаслу . Ферран 60? Подписать прямо сегодня сейчас! Продать не думая (если правда) . Фати? Продать с правом выкупа. Хотя лучше просто продать думаю 10 номер надо отдать кому то кто больше достоин . А может и Месси ) хотя не думаю что Барса дважды туда вляпается ( но пиар ход будет очень сильным)
На игроков «Барселоны» есть спрос в АПЛ. Каталонцы имеют предложения от трех клубов.
- «Ньюкасл» готов за 80 миллионов евро купить Рафинью;
- «Астон Вилла» предложила 60 миллионов за Феррана Торреса;
- «Вулверхэмптон» предложил Рубена Невеша и доплату за Ансу Фати.
«Барселона» будет обдумывать варианты.
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением