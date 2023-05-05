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    • Калешин определился со своим будущим: он выбил из кубка «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»

    Калешин определился со своим будущим: он выбил из кубка «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»

    Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин определился со своим будущим.

    «Мое будущее? Совсем недавно я подписал новый трехлетний контракт с «Акроном». Я намерен с Божьей помощью доработать его до конца. Хочу продолжить работу с «Акроном», – сказал Калешин.

    • «Акрон» идет на 13-м месте в Первой лиге.
    • Клуб из Тольятти дошел до финала Пути регионов Fonbet Кубка России, где проиграл «Краснодару».
    • «Акрон» выбил 4 московских клуба РПЛ в этом розыгрыше кубка.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.05.2023 10:50
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101420

      zigbert 5 мая, 14:49

      Молодец. Есть будет что вспомнить. Теперь за его работой будет пристальное внимание. В розыгрыше Кубка России Акрон показал неплохой футбол.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +194

      Александр.Т. 5 мая, 14:45

      Как бы в летние окно пол команды не скупили клубы рпл парочку полевых то точно кто то преобретет и вратаря скорей всего

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101420

      zigbert > Александр.Т. 5 мая, 14:53

      Это точно. В Акроне есть интересные игроки, да и вратарь великолепен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33731

      oyabun 5 мая, 11:47

      Да просто никто и не звал еще. А как позовут, так побежит как миленький. И будет говорить что просто мечтал поработать в (Спартаке, Динамо, Локомотиве...)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18396

      DVOK68 > oyabun 5 мая, 12:10

      Разумеется.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19674

      Cleaner > oyabun 5 мая, 16:51

      Все тренеры Первой лиги с радостью согласятся поработать в Вами перечисленных клубах. Только кто же их всех позовет. А вот тренер Акрона Евгений Калешин себя очень ярко показал в Кубке и вероятность его перехода в РПЛ весьма велика.

      1
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      Рейтинг: +1123

      Cubinec1989 5 мая, 11:24

      Главное в Химки не иди...

      0
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      Рейтинг: +19674

      Cleaner > Cubinec1989 5 мая, 11:40

      Главное в Спартак не идти. Пятно будет на всю карьеру...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1123

      Cubinec1989 > Cleaner 5 мая, 11:55

      Для нынешнего Спартака он слишком русский)

      1
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