Калешин определился со своим будущим: он выбил из кубка «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин определился со своим будущим.

«Мое будущее? Совсем недавно я подписал новый трехлетний контракт с «Акроном». Я намерен с Божьей помощью доработать его до конца. Хочу продолжить работу с «Акроном», – сказал Калешин.