Калешин определился со своим будущим: он выбил из кубка «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»

Молодец. Есть будет что вспомнить. Теперь за его работой будет пристальное внимание. В розыгрыше Кубка России Акрон показал неплохой футбол.
Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин определился со своим будущим.
«Мое будущее? Совсем недавно я подписал новый трехлетний контракт с «Акроном». Я намерен с Божьей помощью доработать его до конца. Хочу продолжить работу с «Акроном», – сказал Калешин.
- «Акрон» идет на 13-м месте в Первой лиге.
- Клуб из Тольятти дошел до финала Пути регионов Fonbet Кубка России, где проиграл «Краснодару».
- «Акрон» выбил 4 московских клуба РПЛ в этом розыгрыше кубка.