Игрок «Краснодара» вошел в топ-20 лучших молодых дриблеров мира

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, представила рейтинг лучших молодых дриблеров мирового футбола.

Рейтинг возглавил вингер «Реала» Винисиус, который совершает успешные обводки каждые 15 минут и 32 секунды. Его процент удачного дриблинга – 50,3%.

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун занял 17-е место в рейтинге. 21-летний нигериец делает успешный дриблинг в среднем каждые 19 минут и 1 секунду игрового времени, показатель удачного дриблинга составляет 58,7%.