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    • Игрок «Краснодара» вошел в топ-20 лучших молодых дриблеров мира

    Игрок «Краснодара» вошел в топ-20 лучших молодых дриблеров мира

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, представила рейтинг лучших молодых дриблеров мирового футбола.

    Рейтинг возглавил вингер «Реала» Винисиус, который совершает успешные обводки каждые 15 минут и 32 секунды. Его процент удачного дриблинга – 50,3%.

    Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун занял 17-е место в рейтинге. 21-летний нигериец делает успешный дриблинг в среднем каждые 19 минут и 1 секунду игрового времени, показатель удачного дриблинга составляет 58,7%.

    • Нигериец выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
    • Им интересуются во Франции.

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    Источник: CIES

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