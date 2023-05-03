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    «Аланию» не пустят в РПЛ из-за проблем со стадионом

    «Алания» не сыграет в следующем сезоне РПЛ в случае выхода из Первой лиги.

    Как пишет телеграм-канал «Мутко против», у владикавказского клуба проблемы со стадионом. На реконструкцию уйдет еще минимум год. Вероятность пройти лицензирование близка к нулю.

    • «Алания» занимает 3-е место в Первой лиге.
    • Команда набрала 51 очко в 29 матчах.

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    Источник: «Мутко против»

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    03.05.2023 16:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1068

      SLADE2019 5 часов назад

      В РСО-А сами во всем виноваты, онм знали об условии, что без своего стадиона не пустят, вроде начали за здравие строить, но затем темпы сбавили, на стройке выявили массу недостатков, поэтому вопросы только к себе.

      0
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      Рейтинг: +7222

      Из Твери Леха 3 мая, 17:34

      Надо было ЧМ не в Саранске делать, а во Владикавказе, где народ футбол любит. Всё это позор!

      4
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      Рейтинг: +4642

      fakeid 3 мая, 16:50

      оренбург тоже не пустили как-то, потом они стадион доделали - и вэлком.

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      Рейтинг: +100

      BoevStas1 > fakeid 3 мая, 17:38

      Если не пустят то будет второй раз за 3 года))резервный есть зачем тогда он нужен)))

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      Рейтинг: +4642

      fakeid > BoevStas1 21 час назад

      думаю, в рфс учли опыт. не помню, тамбов вроде играл в саранске весь сезон. короче, больше такой фигни там не допустят, скорее всего.

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      Рейтинг: +1286

      Болотоход 3 мая, 16:47

      А стыдно за газпром как всегда!!!

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      Рейтинг: +3597

      acor94 3 мая, 16:44

      Пусть играют на резервном в махе и грозном.

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      Рейтинг: +2225

      Dr.Metal > acor94 21 час назад

      Резервные поля отменили после Тамбова еще

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      Рейтинг: +14472

      Skull_Boy 3 мая, 16:44

      В чем проблема также играть в Чечне или в Дагестане

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