«Аланию» не пустят в РПЛ из-за проблем со стадионом

«Алания» не сыграет в следующем сезоне РПЛ в случае выхода из Первой лиги.

Как пишет телеграм-канал «Мутко против», у владикавказского клуба проблемы со стадионом. На реконструкцию уйдет еще минимум год. Вероятность пройти лицензирование близка к нулю.

«Алания» занимает 3-е место в Первой лиге.

Команда набрала 51 очко в 29 матчах.

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