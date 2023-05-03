«Аланию» не пустят в РПЛ из-за проблем со стадионом

В РСО-А сами во всем виноваты, онм знали об условии, что без своего стадиона не пустят, вроде начали за здравие строить, но затем темпы сбавили, на стройке выявили массу недостатков, поэтому вопросы только к себе.
«Алания» не сыграет в следующем сезоне РПЛ в случае выхода из Первой лиги.
Как пишет телеграм-канал «Мутко против», у владикавказского клуба проблемы со стадионом. На реконструкцию уйдет еще минимум год. Вероятность пройти лицензирование близка к нулю.
- «Алания» занимает 3-е место в Первой лиге.
- Команда набрала 51 очко в 29 матчах.
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