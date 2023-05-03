Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Стал известен процент воспитанников «Спартака», которые становятся профессионалами

    Стал известен процент воспитанников «Спартака», которые становятся профессионалами

    Президент академии «Спартака» Сергей Родионов раскрыл показатели эффективности учреждения.

    «Если не считать «Спартак», то сейчас в РПЛ – 23 человека, в ФНЛ – 26, в ФНЛ-2 – 60. Если добавить нашу структуру, то это семь человек в РПЛ и 21 – в молодежной команде. Порядка 75 процентов наших воспитанников доходят до профессионального футбола. Это считается хорошим показателем.

    20 процентов по разным причинам заканчивают с футболом: из-за травм, переключаются на учебу, выбирают другую работу. Мы публикуем на сайте академии статистику, которую периодически обновляем. Там можно увидеть информацию о количестве воспитанников и узнать, где они находятся. Мы следим за всеми, нам интересна судьба каждого из ребят. Эта пропорция 75/25 более-менее стабильна на протяжении многих лет», – сказал Родионов.

    • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
    • Москвичи планируют в следующем году возродить «Спартак-2».
    • Родионов ранее был тренером 1-й команды «Спартака».

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Спартак»: 26 тур РПЛ, 7 мая 2023
    «Зенит» организует для фанатов просмотр матча со «Спартаком» на «Петровском»
    «Фанаты и игроки «Спартака» плачут и ноют»: Канчельскис раскритиковал московский клуб 12
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2023 09:58
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1731

      22 raza chemp 3 часа назад

      В Рио де же Жанейро 100%неликвида становятся игроками зинита

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 3 мая, 12:38

      Сколько % выпускников музыкальных школ (например скрипачей") становятся профессиональными музыкантами...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6281

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 3 мая, 16:03

      Сколько выпускников становятся...... людьми...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 