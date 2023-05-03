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  • Стал известен процент воспитанников «Спартака», которые становятся профессионалами

Стал известен процент воспитанников «Спартака», которые становятся профессионалами

3 мая 2023, 09:58
3

Президент академии «Спартака» Сергей Родионов раскрыл показатели эффективности учреждения.

«Если не считать «Спартак», то сейчас в РПЛ – 23 человека, в ФНЛ – 26, в ФНЛ-2 – 60. Если добавить нашу структуру, то это семь человек в РПЛ и 21 – в молодежной команде. Порядка 75 процентов наших воспитанников доходят до профессионального футбола. Это считается хорошим показателем.

20 процентов по разным причинам заканчивают с футболом: из-за травм, переключаются на учебу, выбирают другую работу. Мы публикуем на сайте академии статистику, которую периодически обновляем. Там можно увидеть информацию о количестве воспитанников и узнать, где они находятся. Мы следим за всеми, нам интересна судьба каждого из ребят. Эта пропорция 75/25 более-менее стабильна на протяжении многих лет», – сказал Родионов.

  • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
  • Москвичи планируют в следующем году возродить «Спартак-2».
  • Родионов ранее был тренером 1-й команды «Спартака».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
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Дядя Серёжа
1683106706
Сколько % выпускников музыкальных школ (например скрипачей") становятся профессиональными музыкантами...
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22 raza chemp
1683199176
В Рио де же Жанейро 100%неликвида становятся игроками зинита
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