Семак установил тренерский рекорд «Зенита»

«Зенит» при главном тренере Сергее Семаке достиг отметки в 423 забитых мяча. Ни при каком другом тренере команда столько не забивала.

Семак перекрыл достижение Юрия Морозова, при котором «Зенит» забил 420 голов.

У Семака в клубе 203 матча, у Морозова было 323 игры.

Тренер в команде с 2018 года.

При нем «Зенит» не финишировал в РПЛ ниже 1-го места.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением