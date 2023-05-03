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    Семак установил тренерский рекорд «Зенита»

    «Зенит» при главном тренере Сергее Семаке достиг отметки в 423 забитых мяча. Ни при каком другом тренере команда столько не забивала.

    Семак перекрыл достижение Юрия Морозова, при котором «Зенит» забил 420 голов.

    • У Семака в клубе 203 матча, у Морозова было 323 игры.
    • Тренер в команде с 2018 года.
    • При нем «Зенит» не финишировал в РПЛ ниже 1-го места.

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    Источник: «История »Зенита«

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    03.05.2023 07:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +584

      semm 3 мая, 09:02

      А я больше скажу: Семак когда играл, был одним из лучших игроков по надёжности; у него вообще не было косяков, не больших не малых.

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