«Барселона» побила клубный рекорд, который держался 36 лет

«Барселона» победила «Осасуну» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Испании.

Каталонцы провели 25-й матч на ноль в этом сезоне Примеры и побили клубный рекорд 36-летней давности. В сезоне-1986/87 «Барселона» провел 24 сухих матча.

Рекорд Примеры принадлежит «Депортиво», который в сезоне-1993/94 провел 26 матчей на ноль.