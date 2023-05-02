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    «Барселона» побила клубный рекорд, который держался 36 лет

    «Барселона» победила «Осасуну» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Испании.

    Каталонцы провели 25-й матч на ноль в этом сезоне Примеры и побили клубный рекорд 36-летней давности. В сезоне-1986/87 «Барселона» провел 24 сухих матча.

    Рекорд Примеры принадлежит «Депортиво», который в сезоне-1993/94 провел 26 матчей на ноль.

    • «Барселона» уверенно лидирует в Примере.
    • Каталонский клуб может досрочно стать чемпионом Испании в ближайших турах.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.05.2023 23:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14557

      Алексей З 3 мая, 06:00

      Бьются рекорды , практически чемпионы без 5 минут , но вот смотреть их почему-то не хочется.
      ХЗ может это личное восприятие.

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