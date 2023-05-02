«Барселона» побила клубный рекорд, который держался 36 лет

Бьются рекорды , практически чемпионы без 5 минут , но вот смотреть их почему-то не хочется.
ХЗ может это личное восприятие.
«Барселона» победила «Осасуну» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Испании.
Каталонцы провели 25-й матч на ноль в этом сезоне Примеры и побили клубный рекорд 36-летней давности. В сезоне-1986/87 «Барселона» провел 24 сухих матча.
Рекорд Примеры принадлежит «Депортиво», который в сезоне-1993/94 провел 26 матчей на ноль.
- «Барселона» уверенно лидирует в Примере.
- Каталонский клуб может досрочно стать чемпионом Испании в ближайших турах.