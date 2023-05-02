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    Путин назвал главную проблему профессионального спорта

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства указал на проблемы профессионального спорта.

    «Основные проблемы современного спорта высших достижений связаны с излишней коммерциализацией спорта.

    Отсюда и коррупционные зависимости, и политические зависимости», – сказал Путин.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.05.2023 19:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6432

      Давид59 2 мая, 21:51

      Другое от него было бы странно слышать. Человек посвятил свою жизнь затаскиванию страны обратно в СССР. А тогда у нас все были "любители". И вот пожалуйста! Даёшь победы не за деньги, а на чистом патриотизме. Ну, бегуны, пловцы может и побегут(поплывут) за идею. А вот любителей-хоккеистов или футболистов я себе слабо представляю.

      1
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      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh 2 мая, 20:42

      Ага коррупция...Полковники Захарченко и Черкалин с их миллиардами , дворцы всякие- в Геленджике и других местах. Как сказал персонаж Боярского из фильма " Человек с бульвара Капуцинов" --Запомните джентльмены, эту страну--погубит коррупция....Тут даже и НАТы не надо, без неё все сделают.)) )

      4
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      Рейтинг: +6140

      AtticusFinch > dauzhhhhh 2 мая, 20:50

      Ну а в твоей стране ещё в 10 раз хуже всегда было))так каким же лицемером нужно быть, чтобы про другую такой писать?))ты хоть осознаешь какое ты жалкое и глупое создание??

      4
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      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh > AtticusFinch 2 мая, 20:59

      Гыыы Кепка с кроликом за расейских коррупционеров оскорбилась.)))

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      Рейтинг: +6140

      AtticusFinch > dauzhhhhh 2 мая, 21:09

      Ты всегда пишешь так, как буд-то твоя страна жила лучше и все у вас классно! я прекрасно знаю, что у вас все было хуже в несколько раз!Но критика должна быть конструктивной! Это все-равно, что я писал бы бразильцам, да вы дураки,- Вы в футбол играть не умеете! или финнам , что они дороги делать не умеют!

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      Рейтинг: +6140

      AtticusFinch > dauzhhhhh 2 мая, 21:11

      В своем глазу бревна не видишь, а в чужом соринку увидал!

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      Рейтинг: +14557

      Алексей З > dauzhhhhh 2 мая, 22:18

      Уважаемый , опять Х**ню порешь . У Януковича дворец с золотыми сортирами не видел ?
      Коррупция она везде , а в Наших странах , просто цветёт и пахнет .

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      Рейтинг: +6140

      AtticusFinch > dauzhhhhh 3 мая, 01:04

      Ты наверно себя тоненьким провокатором чувствуешь?))ать появилась тема про политиков, авось кто нить на праздники клюнет))и ай да ругать всех )))а ты и рад стараться) либо своим - либо -смотрите - недовольные))ток за 10лет - нового ничего)))даже с 3 аккуантов

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      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh > dauzhhhhh 3 мая, 06:59

      У Януковича дворец с золотыми сортирами=====Поэтому Майдан и Янык в Расею удрал...И да, все как и положено в демократии.Никаких преемников. У каждого свой срок.Отдежурил и уступи место.Уже шестой президент.Никто по 25-30 лет не узурпировал.Никакого --вот он есть солнце наше на троне--есть Расея, его нет---не станет Расеи. )))

      0
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      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh > Алексей З 3 мая, 07:10

      УгуУ Януковича дворец с золотыми сортирами=====Поэтому Майдан и Янык в Расею удрал...И да, все как и положено в демократии.Никаких преемников. У каждого свой срок.Отдежурил и уступи место.Уже шестой президент.Никто по 25-30 лет власть не узурпировал.Никакого --вот он есть солнце наше на троне--есть Расея, его нет---не станет Расеи. )))

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      Рейтинг: +188

      timon2401 2 мая, 20:25

      как может главная проблема профессионального российского спорта говорить о главной проблеме профессионального спорта))

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      Рейтинг: +184

      ugc-gaming 2 мая, 20:10

      Вот так будет правильнее, текст он не так прочитал. "Основные проблемы современного спорта высших достижений связаны с излишней коррупцией. Отсюда и коммерционные зависимости, и политические зависимости", – сказал Путин

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