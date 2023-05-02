Путин назвал главную проблему профессионального спорта

Другое от него было бы странно слышать. Человек посвятил свою жизнь затаскиванию страны обратно в СССР. А тогда у нас все были "любители". И вот пожалуйста! Даёшь победы не за деньги, а на чистом патриотизме. Ну, бегуны, пловцы может и побегут(поплывут) за идею. А вот любителей-хоккеистов или футболистов я себе слабо представляю.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства указал на проблемы профессионального спорта.
«Основные проблемы современного спорта высших достижений связаны с излишней коммерциализацией спорта.
Отсюда и коррупционные зависимости, и политические зависимости», – сказал Путин.
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