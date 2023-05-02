Путин назвал главную проблему профессионального спорта

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства указал на проблемы профессионального спорта.

«Основные проблемы современного спорта высших достижений связаны с излишней коммерциализацией спорта.

Отсюда и коррупционные зависимости, и политические зависимости», – сказал Путин.

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