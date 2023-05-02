Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Барселона» нашла усиление полузащиты в «Ювентусе»

    «Барселона» хочет подписать нового хавбека предстоящим летом.

    Трансферная цель каталонского клуба – Денис Закария из «Ювентуса».

    Этот сезон швейцарец проводит в «Челси» на правах аренды.

    • Рыночная стоимость Закарии – 20 миллионов евро.
    • В составе «Челси» полузащитник забил 1 гол в 11 матчах.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Месси вернется в «Барселону», но только при двух условиях 3
    «Они были счастливы»: Неймар лайкнул фото с Месси в форме «Барселоны» 1
    Все голы Левандовского с 1-й по 90-ю минуту: смотрим, когда забил больше всего 1
    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2023 17:24
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14472

      Skull_Boy 2 мая, 17:31

      Я просто ржу от того кого Барса хочет подписывать хлам на хламе, а тогда интересно чем хуже Кесье, если этот лавочник и тот бревно тоже сидит на банке

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2104

      ItalianFootball > Skull_Boy 3 мая, 10:04

      Суть в том, что там опять комбинаторский обмен назревает. Кессье на Закарию.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 > Skull_Boy 5 часов назад

      экономят бабки для своего любимчика Месси ему ведь зарплату надо лямов 20 найти а то и больше

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 