«Барселона» нашла усиление полузащиты в «Ювентусе»

Я просто ржу от того кого Барса хочет подписывать хлам на хламе, а тогда интересно чем хуже Кесье, если этот лавочник и тот бревно тоже сидит на банке
«Барселона» хочет подписать нового хавбека предстоящим летом.
Трансферная цель каталонского клуба – Денис Закария из «Ювентуса».
Этот сезон швейцарец проводит в «Челси» на правах аренды.
- Рыночная стоимость Закарии – 20 миллионов евро.
- В составе «Челси» полузащитник забил 1 гол в 11 матчах.
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