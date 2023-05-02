Агент Малкома прокомментировал слухи о возможном переходе бразильца в «Арсенал»

Да неее, мы не потянем его , это нужно будет отдать стадион, всю команду и автобус командный, пусть играет в помойке, в Туле нет на него столько бабла, его может содержать только ПРОМКВАС
Луис Фернандо Гарсия, агент вингера «Зенита» Малкома, отреагировал на новость, что его клиентом интересуется «Арсенал».
«Малком может перейти в «Арсенал»? Это ложь», – сказал агент.
- Малком с 22 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
- До рекорда Олега Веретенникова – 3 гола.
- Малком – самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением