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    • Агент Малкома прокомментировал слухи о возможном переходе бразильца в «Арсенал»

    Агент Малкома прокомментировал слухи о возможном переходе бразильца в «Арсенал»

    Луис Фернандо Гарсия, агент вингера «Зенита» Малкома, отреагировал на новость, что его клиентом интересуется «Арсенал».

    «Малком может перейти в «Арсенал»? Это ложь», – сказал агент.

    • Малком с 22 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • До рекорда Олега Веретенникова – 3 гола.
    • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.05.2023 16:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 2 мая, 20:42

      Да неее, мы не потянем его , это нужно будет отдать стадион, всю команду и автобус командный, пусть играет в помойке, в Туле нет на него столько бабла, его может содержать только ПРОМКВАС

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