Агент Малкома прокомментировал слухи о возможном переходе бразильца в «Арсенал»

Луис Фернандо Гарсия, агент вингера «Зенита» Малкома, отреагировал на новость, что его клиентом интересуется «Арсенал».

«Малком может перейти в «Арсенал»? Это ложь», – сказал агент.

Малком с 22 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

До рекорда Олега Веретенникова – 3 гола.

Малком – самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).

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