"Лэмпард заявил, что Мудрику еще нужно учиться играть в футбол" - заголовок
"ему еще многому нужно научиться в футболе, и это абсолютно нормально для молодых игроков" - основная часть
Мудрик очень быстро бегает - это факт, может не вписался, но это не 100 млн, он не вписался в Челси, у них нет яркого выраженного напа, эти идиоты купили на позицию левого вингера несколько человек , Жао феликс в аренде , Хаверц обычно там терся в немецком чемпионате, + Стерлинг - они по сути все в этой месте на поле, и это удивительно - у них нет центр форварда
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался об игре полузащитника Михаила Мудрика.
«Есть вещи, которые, наверное, не видны на поверхности и не относятся напрямую к футболу. Но мы надеемся, что Мудрик станет для клуба великолепным игроком на многие годы.
За этот короткий период вы могли видеть всплески в его игре, но ему еще многому нужно научиться в футболе, и это абсолютно нормально для молодых игроков.
Вингерам нужно уметь исполнять и оборонительные функции, и для этого требуется время. Иначе трудно побеждать в матчах», – сказал Лэмпард.
- Мудрик куплен зимой у «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.
- У него 2 ассиста в 11 матчах АПЛ.