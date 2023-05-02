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    • Лэмпард заявил, что Мудрику еще нужно учиться играть в футбол

    Лэмпард заявил, что Мудрику еще нужно учиться играть в футбол

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался об игре полузащитника Михаила Мудрика.

    «Есть вещи, которые, наверное, не видны на поверхности и не относятся напрямую к футболу. Но мы надеемся, что Мудрик станет для клуба великолепным игроком на многие годы.

    За этот короткий период вы могли видеть всплески в его игре, но ему еще многому нужно научиться в футболе, и это абсолютно нормально для молодых игроков.

    Вингерам нужно уметь исполнять и оборонительные функции, и для этого требуется время. Иначе трудно побеждать в матчах», – сказал Лэмпард.

    • Мудрик куплен зимой у «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.
    • У него 2 ассиста в 11 матчах АПЛ.

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    Источник: Football.london

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    02.05.2023 09:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6140

      AtticusFinch 3 мая, 00:29

      "Лэмпард заявил, что Мудрику еще нужно учиться играть в футбол" - заголовок
      "ему еще многому нужно научиться в футболе, и это абсолютно нормально для молодых игроков" - основная часть
      Мудрик очень быстро бегает - это факт, может не вписался, но это не 100 млн, он не вписался в Челси, у них нет яркого выраженного напа, эти идиоты купили на позицию левого вингера несколько человек , Жао феликс в аренде , Хаверц обычно там терся в немецком чемпионате, + Стерлинг - они по сути все в этой месте на поле, и это удивительно - у них нет центр форварда

      0
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      Рейтинг: +1765

      Fialet 2 мая, 14:20

      Нормально так ввалить 100 мульёнов за бегуна, которому надо ещё учиться играть в футбол.

      2
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      Рейтинг: +1286

      Болотоход 2 мая, 11:05

      Бревно купили полное!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19672

      Cleaner 2 мая, 10:47

      Впарили Мудрика лохам из Челси, теперь там не знают, что с ним делать. Шлак быстробегающий...(

      2
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      Рейтинг: +2104

      ItalianFootball 2 мая, 10:30

      Видимо 100 за потенциал была заплачена.

      1
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