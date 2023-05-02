Лэмпард заявил, что Мудрику еще нужно учиться играть в футбол

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался об игре полузащитника Михаила Мудрика.

«Есть вещи, которые, наверное, не видны на поверхности и не относятся напрямую к футболу. Но мы надеемся, что Мудрик станет для клуба великолепным игроком на многие годы.

За этот короткий период вы могли видеть всплески в его игре, но ему еще многому нужно научиться в футболе, и это абсолютно нормально для молодых игроков.

Вингерам нужно уметь исполнять и оборонительные функции, и для этого требуется время. Иначе трудно побеждать в матчах», – сказал Лэмпард.