Агент Головина назвал три клуба АПЛ, которые интересовались игроком

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, заявил, что его клиент мог оказаться в АПЛ.

«От «Ньюкасла» был серьeзный интерес в самом начале 2022 года. Было предложение, мы были готовы его обсуждать, если бы клубы договорились. Мы понимали, что «Ньюкасл» с учeтом прихода серьeзных инвесторов – это интересная перспектива.

Плюс в разный период почву прощупывали «Вест Хэм», «Эвертон», но Сашка хотел в клуб, который играет в еврокубках, потому что он максималист. У него нет никакой звeздной болезни, но есть желание играть на максимуме», – сказал Клюев.