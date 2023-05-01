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    • Агент Головина назвал три клуба АПЛ, которые интересовались игроком

    Агент Головина назвал три клуба АПЛ, которые интересовались игроком

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, заявил, что его клиент мог оказаться в АПЛ.

    «От «Ньюкасла» был серьeзный интерес в самом начале 2022 года. Было предложение, мы были готовы его обсуждать, если бы клубы договорились. Мы понимали, что «Ньюкасл» с учeтом прихода серьeзных инвесторов – это интересная перспектива.

    Плюс в разный период почву прощупывали «Вест Хэм», «Эвертон», но Сашка хотел в клуб, который играет в еврокубках, потому что он максималист. У него нет никакой звeздной болезни, но есть желание играть на максимуме», – сказал Клюев.

    • У Головина в сезоне Лиги 1 30 матчей, 7 голов, 7 ассистов.
    • Он играет за «Монако» с 2018 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.05.2023 17:38
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