Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Саудовскую Аравию.
По информации журналиста Абдул Рахмана Аль-Рафдана, прилет аргентинца в Эр-Рияд не связан с информацией о его возможном переходе в «Аль-Хиляль».
Месси прилетел в Саудовскую Аравию уже второй раз как амбассадор туризма арабской страны.
- Лео зовут играть в «Аль-Хиляль», где готовы сделать игрока самым высокооплачиваемым в истории футбола.
- Сам аргентинец хочет вернуться в «Барселону».
- Летом Месси станет свободным агентом.
Фото: твиттер Абдул Рахмана Аль-Рафдана.
Источник: «Чемпионат»