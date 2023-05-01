шота вынюхивает..... хотя он еще нужен в европе. и так в париже за ним мало кто смотрел, надо порадовать нас еще пару лет. аравия это уже попса. рон вроде как завыл уже от аль насра.... какие бы деньги там не платили, все равно это колхоз.... это то же самое что целовать толстую некрасивую дочку председателя колхоза за то чтоб он тебя сделал главным механиком в колхозе.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Саудовскую Аравию.
По информации журналиста Абдул Рахмана Аль-Рафдана, прилет аргентинца в Эр-Рияд не связан с информацией о его возможном переходе в «Аль-Хиляль».
Месси прилетел в Саудовскую Аравию уже второй раз как амбассадор туризма арабской страны.
- Лео зовут играть в «Аль-Хиляль», где готовы сделать игрока самым высокооплачиваемым в истории футбола.
- Сам аргентинец хочет вернуться в «Барселону».
- Летом Месси станет свободным агентом.
Фото: твиттер Абдул Рахмана Аль-Рафдана.