Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Саудовскую Аравию.

По информации журналиста Абдул Рахмана Аль-Рафдана, прилет аргентинца в Эр-Рияд не связан с информацией о его возможном переходе в «Аль-Хиляль».

Месси прилетел в Саудовскую Аравию уже второй раз как амбассадор туризма арабской страны.

Лео зовут играть в «Аль-Хиляль», где готовы сделать игрока самым высокооплачиваемым в истории футбола.

Сам аргентинец хочет вернуться в «Барселону».

Летом Месси станет свободным агентом.

Фото: твиттер Абдул Рахмана Аль-Рафдана.