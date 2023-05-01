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    • Мбаппе забил очень легкий гол из-за ошибки вратаря, но «ПСЖ» все равно проиграл

    Мбаппе забил очень легкий гол из-за ошибки вратаря, но «ПСЖ» все равно проиграл

    «ПСЖ» потерпел сенсационное поражение от «Лорьяна» (1:3) в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.

    Удивительно, как гостевая команда не надломилась после дичайшей ошибки своего вратаря. Он просто подарил гол Килиану Мбаппе, позволив тому сравнять счет.

    Голкипер «Лорьяна» Ивон Мвого бросил мяч на газон, когда рядом находился форвард соперника. Лучший бомбардир французского чемпионата в таких моментах не прощает.

    Есть версия, что вратарь посчитал, будто судья назначил свободный удар, поэтому действовал так глупо.

    Даже если это так, в топ-5 европейских лигах подобное встретишь нечасто.

    Фото: скрины из трансляции Sport360

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.05.2023 12:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4642

      fakeid 1 мая, 15:30

      ну похоже на то, как написано, что он не так понял.

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