Европейские клубы претендуют на форварда «Спартака» Николсона

Было бы хорошо избавиться от него, Соболев такой же, не нужны нам два одинаковых, нужен шустрый Нап, чтоб на скорости мог убежать и техничный чтоб был
Будущее Шамара Николсона в «Спартаке» остается неопределенным.
Интерес к 26-летнему футболисту проявляют несколько европейских клубов.
Сам ямайский форвард пока не хочет идти на значительное снижение зарплаты, что может помешать его трансферу.
- «Спартак» приобрел Николсона зимой 2022 года за 8 млн евро.
- С тех пор он забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 40 матчах.
- Сообщалось об интересе к нападающему со стороны турецкого и итальянских клубов.