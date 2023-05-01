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    • Европейские клубы претендуют на форварда «Спартака» Николсона

    Европейские клубы претендуют на форварда «Спартака» Николсона

    Будущее Шамара Николсона в «Спартаке» остается неопределенным.

    Интерес к 26-летнему футболисту проявляют несколько европейских клубов.

    Сам ямайский форвард пока не хочет идти на значительное снижение зарплаты, что может помешать его трансферу.

    • «Спартак» приобрел Николсона зимой 2022 года за 8 млн евро.
    • С тех пор он забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 40 матчах.
    • Сообщалось об интересе к нападающему со стороны турецкого и итальянских клубов.

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    Источник: Metaratings

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    01.05.2023 10:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2552

      Челнинец 1 мая, 17:28

      Было бы хорошо избавиться от него, Соболев такой же, не нужны нам два одинаковых, нужен шустрый Нап, чтоб на скорости мог убежать и техничный чтоб был

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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +157

      SunnyDay 1 мая, 13:18

      Кошмар Николсон

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      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 1 мая, 11:59

      Маккаби или Хапоэль

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      Рейтинг: +18699

      ilichkadr 1 мая, 11:39

      Интересно, и кто эти европейские клубы, желающие выложить за него хотя бы 8 млн евро?

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      Рейтинг: +128

      witalik > ilichkadr 1 мая, 13:30

      Пари НН и "Арсенал", правда, не Лондон, а Починки, Нижегородская область...И не евро, а древесины,и не 8 млн., а 8 кубометров...

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      Рейтинг: +4635

      Бомбардиръ 1 мая, 11:21

      "Пролетая над гнездом хрюшки"...

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      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Бомбардиръ 1 мая, 13:32

      Можешь лететь дальше, как "фанера над Парижем" !!!

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