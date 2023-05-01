Европейские клубы претендуют на форварда «Спартака» Николсона

Будущее Шамара Николсона в «Спартаке» остается неопределенным.

Интерес к 26-летнему футболисту проявляют несколько европейских клубов.

Сам ямайский форвард пока не хочет идти на значительное снижение зарплаты, что может помешать его трансферу.