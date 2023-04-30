Комличенко назвал причины пропущенного гола от «Спартака»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал пропущенный гол от «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ (1:1).
– Почему не удержали, на последних минутах пропустили?
– Потому что сели низко слишком в конце и переиграли, мне кажется, на минуту или сколько.
– Там было 93:17 при втором угловом.
– Ну и надо было мяч не выбивать все-таки. Прям сильно низко сели.
- «Спартак» спас от поражения гол Александра Соболева.
- «Ростов» остался на 2-м месте, «Спартак» – на 3-м.
- Матч в поле судил петербуржец Кирилл Левников.
Источник: «Спорт-Экспресс»