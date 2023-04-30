Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Комличенко назвал причины пропущенного гола от «Спартака»

30 апреля 2023, 11:54
7

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал пропущенный гол от «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ (1:1).

– Почему не удержали, на последних минутах пропустили?

– Потому что сели низко слишком в конце и переиграли, мне кажется, на минуту или сколько.

– Там было 93:17 при втором угловом.

– Ну и надо было мяч не выбивать все-таки. Прям сильно низко сели.

Еще по теме:
Шалимов заявил, что решения Левникова повлияли на исход матча «Спартак» – «Ростов» 2
Песьяков раскритиковал судейство Левникова в матче со «Спартаком» 9
Нигматуллин: «Спартак» отскочил в матче с «Ростовом» благодаря благоприятному судейству» 11
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Комличенко Николай
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1682845168
Кирилл пошел по стопам папаши, тот тоже чудил в свой карман нехило!
Ответить
MaxRnD
1682847253
(с) "Там было 93:17 при втором угловом" Журналист - профессиональный лгун и провокатор Первый угл. - 93.10 Второй угл. - 93.42 https://matchtv.ru/football/rpl/56508502-spartak-rostov-29-04-2023
Ответить
ScarlettOgusania
1682847951
Комля на поле занимается не только ныряниями, но и приседаниями, но нырки удаются лучше и артистичнее) артист балета - "русалка" российского футбола!
Ответить
Таврида
1682848153
Комличенко давно пора сдаться и признать факт: Соболев - Дельфин №1.
Ответить
zigbert
1682860952
Все на усмотрение судьи. Почти в каждом матче к компенсированному времени добавляется еще несколько секунд.
Ответить
Нуф-Нуф
1682861286
Когда давать финальный свисток решает только гдавный судья. И нечего нть по этому поводу.
Ответить
lejnin
1682871366
Как бы я не относился к этому игроку, но по факту Комличенко единственный из Ростова, кто признал, что проиграли не из-за судейства, а из-за собственной глупости. Если бы не прижались к воротам, то увезли бы победу без проблем.
Ответить
Главные новости
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
4
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
17
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
13
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
9
Все новости
Все новости
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
2
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
17
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
13
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
9
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
13
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
22
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
2
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
1
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
18
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+