«Кто не видел, пусть повторы пересмотрит»: Комличенко ответил на подозрения в симуляции

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заверил, что не симулировал в первом тайме матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).
– Многие обсуждают момент, когда Руслану Литвинову дали желтую карточку. Показалось, что вы отпрыгнули без касания.
– Почему? Кирилл Левников разобрался. Литвинов меня чуть-чуть задел по пятке. Кто не видел, пусть повторы пересмотрит.
- «Спартак» ушел от поражения на 90+4 минуте.
- Гол забил Александр Соболев.
- У «Ростова» отличился полузащитник Александр Селява.
Источник: телеграм-канал Микеле Антонова