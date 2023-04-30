«Кто не видел, пусть повторы пересмотрит»: Комличенко ответил на подозрения в симуляции

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заверил, что не симулировал в первом тайме матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

– Многие обсуждают момент, когда Руслану Литвинову дали желтую карточку. Показалось, что вы отпрыгнули без касания.

– Почему? Кирилл Левников разобрался. Литвинов меня чуть-чуть задел по пятке. Кто не видел, пусть повторы пересмотрит.