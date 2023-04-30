Джикия выбрал три самых памятных матча за «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия выбрал три памятных игры за команду.

«Были и громкие победы, досадные поражения, первые голы за «Спартак». Можно выделить домашнюю игру с «Севильей», произошло историческое событие, мы выиграли 5:1. Хочу отметить и матч чемпионата с «Динамо», когда мы выиграли 1:0, а я забил со штрафного. Выделю игру Суперкубка России с «Локомотивом» в 2017 году, с этой командой меня многое связывает», – сказал Джикия.