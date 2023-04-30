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  • Зарема: «Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко»

Зарема: «Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко»

30 апреля 2023, 09:22
6

Супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова возмутилась падениями форварда «Ростова» Николая Комличенко после матча 25-го тура РПЛ (1:1).

«Александр Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко. Сколько раз игрок «Ростова» пытался заплести свои руки, ноги, хвост, да и любую часть тела, чтобы растянуться в штрафной? Редкий игрок, у которого падение получается более эффектным, чем игра», – сказала Салихова.

  • «Спартак» ушел от поражения на 90+4 минуте.
  • Гол забил Соболев.
  • Комличенко – лидер по заработанным пенальти в сезоне РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Комличенко Николай Соболев Александр Салихова Зарема
Комментарии (6)
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Таврида
1682836347
Тут надо согласиться с эскортницей, Дельфин №1 - Соболеву, №2 - Комличенко. Соболев артистичнее кричит и падает, судьи до сих пор ведутся.
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sochi-2013
1682838439
Дельфин и Русалка. Who is who?
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garet12222
1682840917
зато титул главной "Прошмандэ" заремке передать некому. От того, что соболев передаст титул дельфина Комличенко, сам соболев дельфином быть не перестанет. Когда уже судьи начнут с этим бороться и выдавать жк?
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lejnin
1682842252
Да там полростова вчера ныряли только в путь, один нырок Глебова в концовке матча чего стоит, когда его даже не задели, но полетел аки ласточка...
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Дядя Серёжа
1682842302
Чудесная пара: дельфин и русалка...
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