Зарема: «Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко»

Супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова возмутилась падениями форварда «Ростова» Николая Комличенко после матча 25-го тура РПЛ (1:1).

«Александр Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко. Сколько раз игрок «Ростова» пытался заплести свои руки, ноги, хвост, да и любую часть тела, чтобы растянуться в штрафной? Редкий игрок, у которого падение получается более эффектным, чем игра», – сказала Салихова.