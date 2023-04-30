Зарема: «Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко»

Супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова возмутилась падениями форварда «Ростова» Николая Комличенко после матча 25-го тура РПЛ (1:1).
«Александр Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко. Сколько раз игрок «Ростова» пытался заплести свои руки, ноги, хвост, да и любую часть тела, чтобы растянуться в штрафной? Редкий игрок, у которого падение получается более эффектным, чем игра», – сказала Салихова.
- «Спартак» ушел от поражения на 90+4 минуте.
- Гол забил Соболев.
- Комличенко – лидер по заработанным пенальти в сезоне РПЛ.
Источник: «Чемпионат»