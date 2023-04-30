Анчелотти: «Я был зол во время матча с «Альмерией»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подытожил матч 32-го тура Примеры против «Альмерии» (4:2).

«Не понимаю, как мы пропустили шесть голов в последних двух матчах. Что произошло? Против «Альмерии» мы расслабились. При счете 3:0 потеряли концентрацию.

Я был зол в раздевалке в перерыве, после чего мы сделали счет 4:1. Затем мы снова потеряли концентрацию и нам забили второй. Это тревожит. В следующих играх такого не будет», – сказал итальянец.