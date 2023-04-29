Три последних покера в РПЛ оформляли игроки «Зенита»

«Зенит» на выезде разгромил «Крылья Советов» со счетом 5:1 в 25-м туре РПЛ.
В этом матче четыре гола забил Малком.
Opta показала последние пять покеров в чемпионате России – три из них оформили игроки «Зенита»:
- Малком («Зенит») – против «Крыльев» в 2023 году;
- Артем Дзюба («Зенит») – против «Тамбова» в 2021 году;
- Александр Ерохин («Зенит») – против «СКА-Хабаровска» в 2018 году;
- Федор Смолов («Краснодар») – против «Урала» в 2016 году;
- Вагнер Лав (ЦСКА) – против «Москвы» в 2008 году.
Источник: Opta