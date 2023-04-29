Директор «Зенита» ответил, останутся ли Малком и Вендел в клубе

Исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов сделал заявление о будущем Малкома и Вендела.

– Много разговоров о том, что Малком и Вендел могут покинуть «Зенит» в конце сезона. Как это обсуждается в клубе? Есть ли нацеленность на то, чтобы их сохранить?

– В клубе это никак не обсуждается, потому что мы уверены, что ребята останутся. Поэтому точно нет обсуждений в этом вопросе.