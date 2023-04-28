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    Селихов рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов ответил на вопросы о своем будущем в московском клубе.

    – В начале сезона ты продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года. Как происходил этот процесс?

    – Когда спортивным директором стал Пол Эшуорт, он вызвал меня к себе и сообщил, что клуб хочет продлить со мной соглашение. Где-то в течение недели улаживались детали, а потом я поставил свою подпись.

    Все прошло быстро. Мы учли все нюансы: и историю травм, и рекомендации врачей. Новый контракт стал для нас с клубом компромиссом. Надеюсь, это не последнее мое соглашение со «Спартаком».

    – До конца прежнего контракта оставалось не так много времени, в прессе уже появлялись различные слухи. Не было мыслей, что, возможно, придется сменить клуб?

    – Я был абсолютно спокоен. Жизнь футболиста так устроена, что в какой-то момент тебе могут ничего не предложить. Нужно быть ко всему готовым.

    – До переподписания появлялись новости об интересе к тебе со стороны других клубов. В частности, турецких. Там атмосфера на трибунах как раз жаркая. Не думал сменить обстановку?

    – Нет. Хотя альтернативные варианты были, это правда. Но я бы хотел остаться здесь до конца карьеры. Насколько это будут позволять здоровье и уровень моей игры. «Спартак» – клуб моего детства. Я люблю эту команду, она – номер один в стране.

    Я из Орла, который можно назвать красно-белым городом процентов на 90. К нам, кстати, уехала часть ворот после того самого домашнего матча с «Тереком» в чемпионском сезоне. Кажется, перекладина. Знаю ребят, которые везли ее в автобусе домой. Может, откроют потом музей.

    • Селихову сейчас 29 лет.
    • За «Спартак» он выступает с 2017 года.
    • Голкипер провел 78 матчей и пропустил 92 гола.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5978

      ySS 3 часа назад

      Удачи, Саня!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      alefreddy 4 часа назад

      если мастерство сохранит то так и будет(а то Свинов в дверь стучится)

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