«Манчестер Сити» в 33-м туре АПЛ переиграл дома «Арсенал». Дубль у полузащитника Кевина Де Брюйне. Он поучаствовал в трех голах.

Манчестерцы за последние семь лет ни разу не проиграли «Арсеналу».

Лондонцы продолжают лидировать. «Сити» отстает на два очка и имеет два матча в запасе.

Англия. АПЛ. 33-й тур

Манчестер Сити – Арсенал – 4:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Де Брюйне, 7; 2:0 – Стоунз, 45+1; 3:0 – Де Брюйне, 54; 3:1 – Холдинг, 86; 4:1 – Холанд, 90+5.

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