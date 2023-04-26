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    • АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Арсенал» (4:1); манчестерцы отстают на 2 очка и имеют 2 матча в запасе

    АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Арсенал» (4:1); манчестерцы отстают на 2 очка и имеют 2 матча в запасе

    «Манчестер Сити» в 33-м туре АПЛ переиграл дома «Арсенал». Дубль у полузащитника Кевина Де Брюйне. Он поучаствовал в трех голах.

    Манчестерцы за последние семь лет ни разу не проиграли «Арсеналу».

    Лондонцы продолжают лидировать. «Сити» отстает на два очка и имеет два матча в запасе.

    Англия. АПЛ. 33-й тур

    Манчестер Сити – Арсенал – 4:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Де Брюйне, 7; 2:0 – Стоунз, 45+1; 3:0 – Де Брюйне, 54; 3:1 – Холдинг, 86; 4:1 – Холанд, 90+5.

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.04.2023 23:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1546

      сутулая собака и лисы 13 минут назад

      Пеп на классе.
      но за этот сезон спасибо канонирам.
      и болельщиков порадовали игрой и чемпионскую гонку АПЛ подарили.
      в следующем сезоне "дебют" в ЛЧ, надеюсь летом усилят глубину состава, побольше Троссардов, поменьше Мудриков.

      0
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      Рейтинг: +4309

      mutabor0992 26 минут назад

      Походу чемпионство Арсенала тю-тю.

      0
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      Рейтинг: +18438

      житель СПб 41 минуту назад

      Браво, Мансити! Шикарно! Просто как детей...

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      Рейтинг: +1219

      Таврида 41 минуту назад

      Арсенал - сасамба, без шансов влетели будущему чемпиону.

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