Пеп на классе.
но за этот сезон спасибо канонирам.
и болельщиков порадовали игрой и чемпионскую гонку АПЛ подарили.
в следующем сезоне "дебют" в ЛЧ, надеюсь летом усилят глубину состава, побольше Троссардов, поменьше Мудриков.
«Манчестер Сити» в 33-м туре АПЛ переиграл дома «Арсенал». Дубль у полузащитника Кевина Де Брюйне. Он поучаствовал в трех голах.
Манчестерцы за последние семь лет ни разу не проиграли «Арсеналу».
Лондонцы продолжают лидировать. «Сити» отстает на два очка и имеет два матча в запасе.
Англия. АПЛ. 33-й тур
Манчестер Сити – Арсенал – 4:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Де Брюйне, 7; 2:0 – Стоунз, 45+1; 3:0 – Де Брюйне, 54; 3:1 – Холдинг, 86; 4:1 – Холанд, 90+5.
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