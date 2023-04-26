Радимов – о своем фото с Роналдиньо: «Один из самых техничных игроков современности и Роналдиньо»

За юмор Радимову лайк.
За тупость Тавриде сапогом промеж глаз.
А так то всем спасибо за просмотр.Смотрите футбол, любите футбол.
Не будьте такими даунами как Skull_Boy и особенный даун Таврида
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов показал совместное фото с Роналдиньо.
«Как видите, на нем один из самых техничных игроков современности. Ну и Роналдиньо», – написал Радимов.
- Это фото с выставочного матча.
- Роналдиньо в 2005 году получил «Золотой мяч».
- Он завершил карьеру в 2015 году.