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    • Радимов – о своем фото с Роналдиньо: «Один из самых техничных игроков современности и Роналдиньо»

    Радимов – о своем фото с Роналдиньо: «Один из самых техничных игроков современности и Роналдиньо»

    Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов показал совместное фото с Роналдиньо.

    «Как видите, на нем один из самых техничных игроков современности. Ну и Роналдиньо», – написал Радимов.

    • Это фото с выставочного матча.
    • Роналдиньо в 2005 году получил «Золотой мяч».
    • Он завершил карьеру в 2015 году.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    Сегодня, 19:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +321

      dauzhhhhh 2 минуты назад

      За юмор Радимову лайк.
      За тупость Тавриде сапогом промеж глаз.
      А так то всем спасибо за просмотр.Смотрите футбол, любите футбол.
      Не будьте такими даунами как Skull_Boy и особенный даун Таврида

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      Рейтинг: +14464

      Skull_Boy 34 минуты назад

      Привокзальный алкаш и Роналдиньо

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      Рейтинг: +1212

      Таврида > Skull_Boy 24 минуты назад

      Привокзальный алкаш и Радимов жеж.

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