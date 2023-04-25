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    • Булыкин: «Кокорин – легенда «Динамо», «Анжи» и всего российского футбола»

    Булыкин: «Кокорин – легенда «Динамо», «Анжи» и всего российского футбола»

    Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает нападающего «Ариса» Александра Кокорина легендой «Динамо».

    «Кокорин точно одна из легенд «Динамо». Да, был момент перехода в «Анжи» и его известная история с арестом: может быть, поэтому к нему относятся негативно.

    Но его можно назвать даже не легендой, а легендарной личностью. И не только «Динамо», а всего российского футбола. Кокорин сильно растерял свой талант, а его уровень явно не чемпионат Кипра.

    Легендами называют тех игроков, которые прославляли свой клуб. Мне кажется, некоторые болельщики «Динамо» до сих пор любят Кокорина, независимо от того, что он сделал в жизни. Потому что болельщики ценят игроков за помощь своему клубу и качественную игру.

    Кокорина можно легко записать в легенды «Динамо» – записывают же его в легенды «Анжи».

    Не понимаю отсылку Кокорина к Вальбуэна и Уилкширу. Звание легендарной личности у него никто не отнимет. А если будет Кубок Легенд, то посмотрим, кого пригласят выступать за «Динамо».

    Наверное, Кокорин при помощи интервью снова пытается обратить на себя внимание, но на его месте я предпочeл бы напоминать о себе на футбольном поле», – сказал Булыкин.

    • Кокорин играл за «Динамо» с 2008 по 2015-й год.
    • В 2013 году он перешел в «Анжи», за который ни разу не сыграл.
    • Кокорин забил 50 голов в 203 матчах за «Динамо».

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.04.2023 22:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5726

      Дядя Серёжа 8 часов назад

      А чего он с Динамо легендарно завоевал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      dauzhhhhh 16 часов назад

      Ну ежели Кока легенда российского футбола, то тогда у российского футбола дерьмовая репутация.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1747

      Fialet > dauzhhhhh 16 часов назад

      Даужжж.

      0
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