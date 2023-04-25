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    • Кокорин рассказал, почему отказался переходить в лондонский «Арсенал»

    Кокорин рассказал, почему отказался переходить в лондонский «Арсенал»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, почему отказался от перехода из «Динамо» в лондонский Арсенал.

    – Тебя хочет «Арсенал». Об этом пишет английская пресса. Ты когда приходил на следующий на тренировку, ты такой: «Ребят, меня хочет «Арсенал».

    Слушай, ну я при этом выбирал Россию. Думал, мы не хуже. Думал, мы сейчас в еврокубках… По составу можем конкурировать. Отвечаю! Понятно, что была другая зарплата, большая. Мне там бы ее и не дали.

    – Ты реально сравнивал «Динамо» с лондонским «Арсеналом»?

    – Ну, в какой-то момент, да. Что это может быть… Ты видел динамовскую базу, стадион?

    – При чем здесь база?

    – Лучшая база в мире.

    – Мы говорим про футбол, поле, матчи. При чем здесь база?

    – Хорошо. Мне 21 год. Я каждый год в «Динамо» верил, что клуб может. Каждый год мне обещали: будет то-то, то-то. Я действительно верил, что «Динамо» выйдет на хороший уровень в Европе.

    И когда мы приезжали на первые игры в Лиге Европы, у нас особо состава не было, приехали с Кержом и «Селтик» бахнули. Мы из группы вышли, 1/4 прошли. Там был Вейналдум, который был капитаном в ПСВ.

    – Но ты хотел в «Арсенал».

    – Я хотел в «Арсенал».

    – И тебя хотел «Арсенал». Мало ли, что ты хотел. Главное, что тебя хотел.

    Меня хотел посмотреть «Арсенал».

    – Посмотрел бы и оставил тебя.

    – Не, понимаю, о чем ты говоришь. Я всегда хотел в Европу. Но наконец-то трофей хотели выиграть с «Динамо».

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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