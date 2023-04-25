Кокорин рассказал, почему отказался переходить в лондонский «Арсенал»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, почему отказался от перехода из «Динамо» в лондонский Арсенал.

– Тебя хочет «Арсенал». Об этом пишет английская пресса. Ты когда приходил на следующий на тренировку, ты такой: «Ребят, меня хочет «Арсенал».

– Слушай, ну я при этом выбирал Россию. Думал, мы не хуже. Думал, мы сейчас в еврокубках… По составу можем конкурировать. Отвечаю! Понятно, что была другая зарплата, большая. Мне там бы ее и не дали.

– Ты реально сравнивал «Динамо» с лондонским «Арсеналом»?

– Ну, в какой-то момент, да. Что это может быть… Ты видел динамовскую базу, стадион?

– При чем здесь база?

– Лучшая база в мире.

– Мы говорим про футбол, поле, матчи. При чем здесь база?

– Хорошо. Мне 21 год. Я каждый год в «Динамо» верил, что клуб может. Каждый год мне обещали: будет то-то, то-то. Я действительно верил, что «Динамо» выйдет на хороший уровень в Европе.

И когда мы приезжали на первые игры в Лиге Европы, у нас особо состава не было, приехали с Кержом и «Селтик» бахнули. Мы из группы вышли, 1/4 прошли. Там был Вейналдум, который был капитаном в ПСВ.

– Но ты хотел в «Арсенал».

– Я хотел в «Арсенал».

– И тебя хотел «Арсенал». Мало ли, что ты хотел. Главное, что тебя хотел.

– Меня хотел посмотреть «Арсенал».

– Посмотрел бы и оставил тебя.

– Не, понимаю, о чем ты говоришь. Я всегда хотел в Европу. Но наконец-то трофей хотели выиграть с «Динамо».