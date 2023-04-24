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    • Гасилин: «Кокорин любил покайфовать. Пацаны, не повторяйте ошибок – не кайфуйте, пока ничего не сделали»

    Гасилин: «Кокорин любил покайфовать. Пацаны, не повторяйте ошибок – не кайфуйте, пока ничего не сделали»

    Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине и дал совет молодым футболистам.

    – Ты ведь еще и Кокорина застал в «Зените».

    – Да! Мы до сих пор с Саней общаемся. Он крутой футболист, но свой потенциал реализовал лишь на 50 процентов. Он любил покайфовать, потусить. Это многих подводит.

    Пацаны, пожалуйста, не кайфуйте, пока ничего не сделали! Не повторяйте ошибок.

    • Права на Кокорина принадлежат «Фиорентине».
    • До конца этого сезона он в аренде в «Арисе».
    • На Кипре форвард забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 26 матчах.

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    Источник: Sport24

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