Промес объяснил свою поездку в московском метро: «Это настоящее искусство»

Форвард «Спартака» Квинси Промес рассказал, по какой причине он посещал на днях московское метро.

«Я смотрел кубковый матч с «Акроном» вместе с друзьями и был сильно огорчен. Поэтому решил немного отвлечься и покататься по Москве. Московское метро очень красивое. Не знаю, все ли в курсе, что это настоящее искусство.

Просто хотел отдохнуть мыслями, устроил себе небольшую экскурсию. Мне нравится делать подобное. Метро здесь правда очень крутое», – сказал Промес.