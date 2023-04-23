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    • Промес объяснил свою поездку в московском метро: «Это настоящее искусство»

    Промес объяснил свою поездку в московском метро: «Это настоящее искусство»

    Форвард «Спартака» Квинси Промес рассказал, по какой причине он посещал на днях московское метро.

    «Я смотрел кубковый матч с «Акроном» вместе с друзьями и был сильно огорчен. Поэтому решил немного отвлечься и покататься по Москве. Московское метро очень красивое. Не знаю, все ли в курсе, что это настоящее искусство.

    Просто хотел отдохнуть мыслями, устроил себе небольшую экскурсию. Мне нравится делать подобное. Метро здесь правда очень крутое», – сказал Промес.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    23.04.2023 19:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      ffjrjrtkr 6 часов назад


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      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1181

      ВасяК 8 часов назад

      Братуха, что же ты не заехал ко мне на Курсач!!!

      1
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      Рейтинг: +1671

      ScarlettOgusania > ScarlettOgusania 8 часов назад

      я к тебе заеду, Василий, работаю там, и жена моя из твоего города, с улицы Матросова

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29315

      JTherry 9 часов назад

      "звезды не ездят в метро..." - ездят, ещё как ездят...)) московское метро - самое красивое в мире, болельщики ЧМ-18 это доказали..!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22197

      Persona_non_Grata 11 часов назад

      Да старое советское московское метро это произведение искусства !!!

      9
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      Рейтинг: +1918

      ПалкоВводецъ (returned) 11 часов назад

      Почувствовал слежку голландской полиции. Решил в метро замести следы. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1142

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 10 часов назад

      Степан не буровь че попало!

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