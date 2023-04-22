«Челси» приступил к обсуждению летних трансферов с новым тренером

«Челси» с высокой долей вероятности назначит на пост главного тренера Маурисио Почеттино. Это произойдет по окончании сезона.

Лондонцы уже в рабочем диалоге с аргентинцем. С ним обсуждают срок контракта и трансферные планы на лето.