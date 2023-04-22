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    • «Челси» приступил к обсуждению летних трансферов с новым тренером

    «Челси» приступил к обсуждению летних трансферов с новым тренером

    «Челси» с высокой долей вероятности назначит на пост главного тренера Маурисио Почеттино. Это произойдет по окончании сезона.

    Лондонцы уже в рабочем диалоге с аргентинцем. С ним обсуждают срок контракта и трансферные планы на лето.

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    Источник: The Independent

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    Сегодня, 19:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1184

      Таврида 1 час назад

      Почеттино сбитый летчик, Деле Алли протух... "Челси" организовывает забег по граблям, что сказать, удачи - лузеры)

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