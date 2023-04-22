«Челси» приступил к обсуждению летних трансферов с новым тренером

Почеттино сбитый летчик, Деле Алли протух... "Челси" организовывает забег по граблям, что сказать, удачи - лузеры)
«Челси» с высокой долей вероятности назначит на пост главного тренера Маурисио Почеттино. Это произойдет по окончании сезона.
Лондонцы уже в рабочем диалоге с аргентинцем. С ним обсуждают срок контракта и трансферные планы на лето.
- Последним клубом Почеттино был «ПСЖ».
- Он ранее возглавлял в Англии «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».
- До конца сезона «Челси» будет тренировать Фрэнк Лэмпард.