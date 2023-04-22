Уилкшир: «Все клубы РПЛ были бы рады уходу Малкома и Клаудиньо из «Зенита»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал возможный уход бразильцев из «Зенита».

«Уход Малкома и Клаудиньо сократил бы дистанцию между «Зенитом» и остальными российскими клубами, потому что сейчас разница все же очевидна. Уверен, любой российский клуб был бы счастлив, если бы эти двое покинули «Зенит». Но для Санкт-Петербурга это будет большая потеря. Понятно, что на их место могут прийти новички, но им понадобится время, чтобы освоиться в стране, влиться в систему игры Семака, стать частью группы. Все это занимает время», – сказал Уилкшир.