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    • Уилкшир: «Все клубы РПЛ были бы рады уходу Малкома и Клаудиньо из «Зенита»

    Уилкшир: «Все клубы РПЛ были бы рады уходу Малкома и Клаудиньо из «Зенита»

    Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал возможный уход бразильцев из «Зенита».

    «Уход Малкома и Клаудиньо сократил бы дистанцию между «Зенитом» и остальными российскими клубами, потому что сейчас разница все же очевидна. Уверен, любой российский клуб был бы счастлив, если бы эти двое покинули «Зенит». Но для Санкт-Петербурга это будет большая потеря. Понятно, что на их место могут прийти новички, но им понадобится время, чтобы освоиться в стране, влиться в систему игры Семака, стать частью группы. Все это занимает время», – сказал Уилкшир.

    • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).
    • Он намекал, что хочет вернуться в Европу.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6463

      Ганнибал Лектор 6 минут назад

      Отдыхай, петушара австралийская

      0
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      Рейтинг: +2430

      моэм 1 час назад

      Все были бы рады , если бы Газпром перестал вмешиваться в дела РПЛ ....тогда всё решалось бы на поле и Зениту брать титулы не помогли бы никакие бразильцы ни судьи одетые в газпромовскую форму с зарплатой от того же газпрома.....вот тогда , В ЧЕСТНОЙ БОРЬБЕ , Спартак уделал бы Зенит как бог черепаху .

      0
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      Рейтинг: +2797

      волчарик > моэм 1 час назад

      Хоккей,баскетбол,волейбол.Люди играют а не ноют,и газпром им не мешает.

      0
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      Рейтинг: +3933

      Эном айс 2 часа назад

      Австралопитек хочет денег...Любым путём.
      А этот-самый лёгкий.

      1
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      Рейтинг: +18403

      житель СПб 2 часа назад

      Был бы счастлив? Дурак! В Лиге должны быть хорошие игроки, являющиеся примером для российской молодежи! Я, например, радуюсь, что в Спартаке и Динамо много перспективных напов, в Локо пришел Дзюба, и т.п.

      3
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      Рейтинг: +5551

      neim > житель СПб 1 час назад

      А еще больше ты радуешься, что в Зените есть Малком и Клаудиньо.
      Но когда их не будет, твоя радость заметно преуменьшится.
      Ты ведь не сильно расстроился, когда Дзюба покинул Зенит, но почему-то рад, что он пришел в Локомотив.
      Однако не стыковка.

      2
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      Рейтинг: +5008

      Питерский князь 2 часа назад

      Будет интересно, если придут игроки еще выше классом.
      :)))
      Что тогда будут говорить Уилкшеры?

      1
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      Рейтинг: +5551

      neim > Питерский князь 1 час назад

      Будут говорить, что эти игроки пришли не туда.

      0
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