Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уилкшир: «Все клубы РПЛ были бы рады уходу Малкома и Клаудиньо из «Зенита»

Уилкшир: «Все клубы РПЛ были бы рады уходу Малкома и Клаудиньо из «Зенита»

22 апреля 2023, 18:46
8

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал возможный уход бразильцев из «Зенита».

«Уход Малкома и Клаудиньо сократил бы дистанцию между «Зенитом» и остальными российскими клубами, потому что сейчас разница все же очевидна. Уверен, любой российский клуб был бы счастлив, если бы эти двое покинули «Зенит». Но для Санкт-Петербурга это будет большая потеря. Понятно, что на их место могут прийти новички, но им понадобится время, чтобы освоиться в стране, влиться в систему игры Семака, стать частью группы. Все это занимает время», – сказал Уилкшир.

  • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).
  • Он намекал, что хочет вернуться в Европу.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом.

Еще по теме:
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА 11
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА 8
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом» 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Динамо Малком Клаудиньо
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1682179058
Был бы счастлив? Дурак! В Лиге должны быть хорошие игроки, являющиеся примером для российской молодежи! Я, например, радуюсь, что в Спартаке и Динамо много перспективных напов, в Локо пришел Дзюба, и т.п.
Ответить
Эном айс
1682179229
Австралопитек хочет денег...Любым путём. А этот-самый лёгкий.
Ответить
моэм
1682183633
Все были бы рады , если бы Газпром перестал вмешиваться в дела РПЛ ....тогда всё решалось бы на поле и Зениту брать титулы не помогли бы никакие бразильцы ни судьи одетые в газпромовскую форму с зарплатой от того же газпрома.....вот тогда , В ЧЕСТНОЙ БОРЬБЕ , Спартак уделал бы Зенит как бог черепаху .
Ответить
Ганнибал Лектор
1682188375
Отдыхай, петушара австралийская
Ответить
paracetamol
1682229206
Нищета, естессно, обрадуется, но это им не поможет!
Ответить
Главные новости
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
5
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
2
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
2
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
2
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
1
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
5
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
10
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
Все новости
Все новости
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
4
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
9
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
17
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
17
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+