Клаудиньо раскрыл подробности знакомства с Неймаром

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, как познакомился с форвардом «ПСЖ» Неймаром.

– В одно время с вами в «Сантосе» играл Неймар. Пересекались ли вы?

– Мы вместе с Неймаром были в одной футзальной команде «Сантоса», но сыграть так и не довелось.

Поэтому лично познакомились чуть позже – он просто сел рядом со мной и начал болтать. Я даже не сразу смог подобрать слова, так смутился.

– Какой он в общении?

– Очень простой и скромный, при этом у него крутая харизма и стремление никогда не останавливаться на достигнутом.

Хотя за спиной потрясающая карьера и огромное количество побед.