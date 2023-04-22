Клаудиньо раскрыл подробности знакомства с Неймаром

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, как познакомился с форвардом «ПСЖ» Неймаром.
– В одно время с вами в «Сантосе» играл Неймар. Пересекались ли вы?
– Мы вместе с Неймаром были в одной футзальной команде «Сантоса», но сыграть так и не довелось.
Поэтому лично познакомились чуть позже – он просто сел рядом со мной и начал болтать. Я даже не сразу смог подобрать слова, так смутился.
– Какой он в общении?
– Очень простой и скромный, при этом у него крутая харизма и стремление никогда не останавливаться на достигнутом.
Хотя за спиной потрясающая карьера и огромное количество побед.
- Клаудиньо в конце февраля получил гражданство РФ.
- В «Зените» он с лета 2021 года.
- В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 9 ассистов в 25 матчах.
Источник: «Р-Спорт»