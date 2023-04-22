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    Клаудиньо раскрыл подробности знакомства с Неймаром

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, как познакомился с форвардом «ПСЖ» Неймаром.

    – В одно время с вами в «Сантосе» играл Неймар. Пересекались ли вы?

    – Мы вместе с Неймаром были в одной футзальной команде «Сантоса», но сыграть так и не довелось.

    Поэтому лично познакомились чуть позже – он просто сел рядом со мной и начал болтать. Я даже не сразу смог подобрать слова, так смутился.

    – Какой он в общении?

    – Очень простой и скромный, при этом у него крутая харизма и стремление никогда не останавливаться на достигнутом.

    Хотя за спиной потрясающая карьера и огромное количество побед.

    • Клаудиньо в конце февраля получил гражданство РФ.
    • В «Зените» он с лета 2021 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 9 ассистов в 25 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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