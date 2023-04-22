Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Шиманьского: «Нет шансов, что Себастьян вернется в Россию»

    Агент Шиманьского: «Нет шансов, что Себастьян вернется в Россию»

    Мариуш Пекарски, агент полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьского, заявил, что его клиент не вернется в московский клуб после аренды в «Фейеноорде».

    «Себастьян очень доволен этим переходом. Мы поговорим о полноценном трансфере ближе к концу сезона, когда клуб выиграет чемпионат.

    Не будем забывать, что Себастьян находится в аренде. Поэтому все стороны должны прийти к соглашению: «Фейеноорд», «Динамо» и мы.

    Нужно помнить, что идeт СВО, есть разные санкции. Посмотрим, чем закончатся переговоры «Фейеноорда» с «Динамо». Нет никаких шансов, что Себастьян вернeтся в Россию», – сказал агент.

    • В июле 2022 года «Фейеноорд» арендовал Шиманьского на год с правом выкупа.
    • В этом сезоне поляк забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.

    Новости по теме
    Член совета директоров «Динамо»: «За Шиманьским стоит очередь из европейских клубов» 1
    «Динамо» ожидает компенсацию от ФИФА за участие 3 игроков в ЧМ-2022
    «Динамо» рассчитывает на компенсацию от ФИФА за участие Нгамале и Шиманьского в ЧМ-2022 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1270

      mama1991 3 минуты назад

      пшеки пришили уже де то под краковым....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 