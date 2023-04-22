Агент Шиманьского: «Нет шансов, что Себастьян вернется в Россию»

Мариуш Пекарски, агент полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьского, заявил, что его клиент не вернется в московский клуб после аренды в «Фейеноорде».
«Себастьян очень доволен этим переходом. Мы поговорим о полноценном трансфере ближе к концу сезона, когда клуб выиграет чемпионат.
Не будем забывать, что Себастьян находится в аренде. Поэтому все стороны должны прийти к соглашению: «Фейеноорд», «Динамо» и мы.
Нужно помнить, что идeт СВО, есть разные санкции. Посмотрим, чем закончатся переговоры «Фейеноорда» с «Динамо». Нет никаких шансов, что Себастьян вернeтся в Россию», – сказал агент.
- В июле 2022 года «Фейеноорд» арендовал Шиманьского на год с правом выкупа.
- В этом сезоне поляк забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
- Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»