Агент Шиманьского: «Нет шансов, что Себастьян вернется в Россию»

Мариуш Пекарски, агент полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьского, заявил, что его клиент не вернется в московский клуб после аренды в «Фейеноорде».

«Себастьян очень доволен этим переходом. Мы поговорим о полноценном трансфере ближе к концу сезона, когда клуб выиграет чемпионат.

Не будем забывать, что Себастьян находится в аренде. Поэтому все стороны должны прийти к соглашению: «Фейеноорд», «Динамо» и мы.

Нужно помнить, что идeт СВО, есть разные санкции. Посмотрим, чем закончатся переговоры «Фейеноорда» с «Динамо». Нет никаких шансов, что Себастьян вернeтся в Россию», – сказал агент.