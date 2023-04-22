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    • 34-летний Шустиков закончил карьеру и вернулся в «Торпедо» – его отец и дед были капитанами команды

    34-летний Шустиков закончил карьеру и вернулся в «Торпедо» – его отец и дед были капитанами команды

    «Торпедо» объявило о возвращении Сергея Шустикова-младшего.

    Бывший капитан московской команды завершил карьеру в 34 года и получил административную должность в клубе.

    «Представитель третьего поколения легендарной династии торпедовских капитанов закончил игровую карьеру и теперь будет трудиться на благо родного клуба!

    Сергей будет заниматься обеспечением взаимодействия между болельщиками и клубом и работать над тем, чтобы у «Торпедо» появилось как можно больше новых поклонников!» – говорится в пресс-релизе.

    • Сергей Шустиков выступал за «Торпедо» с 2015 по 2020 год.
    • Его отец Сергей и дед Виктор также были игроками и капитанами «Торпедо».
    • Защитник параллельно с работой в клубе будет играть в Медиалиге за «Титан».

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    Источник: телеграм-канал «Торпедо»

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