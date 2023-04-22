34-летний Шустиков закончил карьеру и вернулся в «Торпедо» – его отец и дед были капитанами команды

«Торпедо» объявило о возвращении Сергея Шустикова-младшего.

Бывший капитан московской команды завершил карьеру в 34 года и получил административную должность в клубе.

«Представитель третьего поколения легендарной династии торпедовских капитанов закончил игровую карьеру и теперь будет трудиться на благо родного клуба!

Сергей будет заниматься обеспечением взаимодействия между болельщиками и клубом и работать над тем, чтобы у «Торпедо» появилось как можно больше новых поклонников!» – говорится в пресс-релизе.