34-летний Шустиков закончил карьеру и вернулся в «Торпедо» – его отец и дед были капитанами команды

«Торпедо» объявило о возвращении Сергея Шустикова-младшего.
Бывший капитан московской команды завершил карьеру в 34 года и получил административную должность в клубе.
«Представитель третьего поколения легендарной династии торпедовских капитанов закончил игровую карьеру и теперь будет трудиться на благо родного клуба!
Сергей будет заниматься обеспечением взаимодействия между болельщиками и клубом и работать над тем, чтобы у «Торпедо» появилось как можно больше новых поклонников!» – говорится в пресс-релизе.
- Сергей Шустиков выступал за «Торпедо» с 2015 по 2020 год.
- Его отец Сергей и дед Виктор также были игроками и капитанами «Торпедо».
- Защитник параллельно с работой в клубе будет играть в Медиалиге за «Титан».
Источник: телеграм-канал «Торпедо»