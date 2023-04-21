Моуринью прокомментировал возврат 15 очков «Ювентусу»

Финансовые махинации, если они не связаны с подкупом и попыткой коррупцировать футбольные структуры власти, никак не могут повлиять на набранные очки и положение команды в турнирной таблице. Прирост капитала - это принцип бизнеса, который не гнушается серых и даже криминальных схем
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на отмену решения о снятии 15 очков с «Ювентуса» в Серии А.
«Им вернули очки три месяца назад/ Я в Италии четыре года, а не четыре дня», – сказал Моуринью.
- «Ювентус» поднялся с 7-го на 3-е место в чемпионате.
- «Рома» из-за возврата «Ювентусу» 15 очков переместилась на 4 место.
- Туринцы обвиняются в финансовых махинациях, в частности, в незаконном приросте капитала.