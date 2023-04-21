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    Моуринью прокомментировал возврат 15 очков «Ювентусу»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на отмену решения о снятии 15 очков с «Ювентуса» в Серии А.

    «Им вернули очки три месяца назад/ Я в Италии четыре года, а не четыре дня», – сказал Моуринью.

    • «Ювентус» поднялся с 7-го на 3-е место в чемпионате.
    • «Рома» из-за возврата «Ювентусу» 15 очков переместилась на 4 место.
    • Туринцы обвиняются в финансовых махинациях, в частности, в незаконном приросте капитала.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +526

      eugen-han 1 час назад

      Финансовые махинации, если они не связаны с подкупом и попыткой коррупцировать футбольные структуры власти, никак не могут повлиять на набранные очки и положение команды в турнирной таблице. Прирост капитала - это принцип бизнеса, который не гнушается серых и даже криминальных схем

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      Рейтинг: +1727

      Benifacto 2 часа назад

      Маур угорает)

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