Моуринью прокомментировал возврат 15 очков «Ювентусу»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на отмену решения о снятии 15 очков с «Ювентуса» в Серии А.

«Им вернули очки три месяца назад/ Я в Италии четыре года, а не четыре дня», – сказал Моуринью.