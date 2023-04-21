В ЦСКА рассказали, будет ли Фернандес играть за клуб в этом сезоне

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о будущем защитника Марио Фернандеса, который расторг контракт с «Интернасьоналом».

– Планирует ли он вернуться в ЦСКА, и если да, то может ли он быть заявлен в этом сезоне за ЦСКА?

– В этом сезоне Марио уже не может быть заявлен.