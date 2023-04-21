Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В ЦСКА рассказали, будет ли Фернандес играть за клуб в этом сезоне

    В ЦСКА рассказали, будет ли Фернандес играть за клуб в этом сезоне

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о будущем защитника Марио Фернандеса, который расторг контракт с «Интернасьоналом».

    – Планирует ли он вернуться в ЦСКА, и если да, то может ли он быть заявлен в этом сезоне за ЦСКА?

    – В этом сезоне Марио уже не может быть заявлен.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

    Новости по теме
    «Было бы гораздо веселее перейти в «Спартак»»: Червиченко – о будущем Марио Фернандеса
    В ЦСКА прокомментировали расторжение контракта Фернандеса с «Интернасьоналом»
    Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом», чтобы вернуться в Россию 7
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11505

      alp 1 час назад

      у ЦСКА такие
      - 32 года. в любой момент может приостановить контракт...
      ---ммм... дайте ка подумать?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 