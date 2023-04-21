В ЦСКА рассказали, будет ли Фернандес играть за клуб в этом сезоне

у ЦСКА такие
- 32 года. в любой момент может приостановить контракт...
---ммм... дайте ка подумать?
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о будущем защитника Марио Фернандеса, который расторг контракт с «Интернасьоналом».
– Планирует ли он вернуться в ЦСКА, и если да, то может ли он быть заявлен в этом сезоне за ЦСКА?
– В этом сезоне Марио уже не может быть заявлен.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.