Игроки «Челси» возмущены отношением владельца клуба Боули к Мудрику

Футболистов «Челси» не устраивает отношение владельца клуба Тодда Боули к полузащитнику Михаилу Мудрику.

По информации Daily Mail, Боули разрешил окружению игрока посетить раздевалку «Челси» перед матчем с «Кристал Пэлас» 15 января.

Некоторые игроки и сотрудники клуба были возмущены и шокированы этим решением Боули.