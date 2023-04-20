Игроки «Челси» возмущены отношением владельца клуба Боули к Мудрику

Шокированы , может быть , но кто будет возмущён ВЛАДЕЛЬЦЕМ ?
Марш на улицу , вы уволены.
Посетить раздевалку это преступление ?
Ну всякую фигню выкладываете.
Днище.
Футболистов «Челси» не устраивает отношение владельца клуба Тодда Боули к полузащитнику Михаилу Мудрику.
По информации Daily Mail, Боули разрешил окружению игрока посетить раздевалку «Челси» перед матчем с «Кристал Пэлас» 15 января.
Некоторые игроки и сотрудники клуба были возмущены и шокированы этим решением Боули.
- Мудрик куплен зимой у «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.
- У него 2 ассиста в 10 матчах АПЛ.
- Азар брал с «Челси» АПЛ, Лигу Европы.