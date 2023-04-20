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    • Игроки «Челси» возмущены отношением владельца клуба Боули к Мудрику

    Игроки «Челси» возмущены отношением владельца клуба Боули к Мудрику

    Футболистов «Челси» не устраивает отношение владельца клуба Тодда Боули к полузащитнику Михаилу Мудрику.

    По информации Daily Mail, Боули разрешил окружению игрока посетить раздевалку «Челси» перед матчем с «Кристал Пэлас» 15 января.

    Некоторые игроки и сотрудники клуба были возмущены и шокированы этим решением Боули.

    • Мудрик куплен зимой у «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.
    • У него 2 ассиста в 10 матчах АПЛ.
    • Азар брал с «Челси» АПЛ, Лигу Европы.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14395

      Алексей З 1 час назад

      Шокированы , может быть , но кто будет возмущён ВЛАДЕЛЬЦЕМ ?
      Марш на улицу , вы уволены.
      Посетить раздевалку это преступление ?
      Ну всякую фигню выкладываете.
      Днище.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24644

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Пусть уж и Зеленский заглянет в раздевалку к Мундрику.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14395

      Алексей З > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Что-то голеодор хоккей забросил, не в курсе причины ? В бункере лёд растаял ?

      2
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