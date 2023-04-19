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    «Бавария» – «Манчестер Сити»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов

    «Бавария» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов.

    • Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене в среду, 19 апреля. Начало – в 22:00 мск.

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    Бавария: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Горецка, Киммих, Сане, Коман, Чупо-Мотинг, Канселу, Мусиала.

    Манчестер Сити: Эдерсон, Диаш, Стоунс, Аке, Гюндоган, Грилиш, Родри, Де Брюйне, Силва, Аканджи, Холанд.

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 20:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1051

      Болотоход 1 час назад

      Пивные запросто могут у мешка трешку отыграть! Удачи им.

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