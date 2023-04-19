Пивные запросто могут у мешка трешку отыграть! Удачи им.
«Бавария» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов.
- Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене в среду, 19 апреля. Начало – в 22:00 мск.
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Бавария: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Горецка, Киммих, Сане, Коман, Чупо-Мотинг, Канселу, Мусиала.
Манчестер Сити: Эдерсон, Диаш, Стоунс, Аке, Гюндоган, Грилиш, Родри, Де Брюйне, Силва, Аканджи, Холанд.