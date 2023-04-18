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  • Роналду красит ногти на ногах: этому есть логическое объяснение

Роналду красит ногти на ногах: этому есть логическое объяснение

18 апреля 2023, 17:10
13

Недавно форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал фото из сауны.

Внимательные поклонники заметили, что ногти футболиста на ногах выкрашены в черный цвет.

У многих возникнет вопрос: зачем? Но этому есть логическое объяснение.

Спортсмены наносят лак на ногти, чтобы создать защитный слой и предотвратить образование грибков и бактерий, когда их ноги потеют во время тренировок и матчей.

Роналду в этом не первопроходец. То же самое делали боец UFC Андрей Орловский и даже легендарный Майк Тайсон.

Фото: соцсети Криштиану Роналду

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Источник: «Бомбардир»
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (13)
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Иван Петров 1986
1681827828
Европа, куда же деваться.
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jek718875
1681828138
А серёжки у него в ушах, чтоб уши не потели???
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R_a_i_n
1681828648
Один из лучших спортсменов мира!
Ответить
Беспонтий
1681829403
"Быть можно дельным человеком И думать о красе ногтей: К чему бесплодно спорить с веком? Обычай деспот меж людей." (с)однако
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сутулая собака и лисы
1681831697
сидит мужик рассматривает фото полуголого Роналду в бане, смотрит минут 5, а потом "о, да у него ногти крашеные, вот гей!" и... сидит дальше рассматривает фото.
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САНЁК17
1681831862
Вот именно с Роналду надо начинать ,зачем красить ногти Роналду и не с Тайсона и не с Андрея сучи
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barka22
1681834587
никого не должно волновать, что делает Роналду со своим телом. Займитесь наконец своими гигиеническими потребностями и страной
Ответить
Фан Лео Месси
1681841860
Если ногти красит значит гей?Чем комментаторы думают?
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