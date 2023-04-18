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    Роналду красит ногти на ногах: этому есть логическое объяснение

    Недавно форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал фото из сауны.

    Внимательные поклонники заметили, что ногти футболиста на ногах выкрашены в черный цвет.

    У многих возникнет вопрос: зачем? Но этому есть логическое объяснение.

    Спортсмены наносят лак на ногти, чтобы создать защитный слой и предотвратить образование грибков и бактерий, когда их ноги потеют во время тренировок и матчей.

    Роналду в этом не первопроходец. То же самое делали боец UFC Андрей Орловский и даже легендарный Майк Тайсон.

    Фото: соцсети Криштиану Роналду

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8221

      Беспонтий 24 минуты назад

      "Быть можно дельным человеком
      И думать о красе ногтей:
      К чему бесплодно спорить с веком?
      Обычай деспот меж людей." (с)однако

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13301

      R_a_i_n > Беспонтий 21 минуту назад

      Женьку Онегина любишь!

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      Рейтинг: +8221

      Беспонтий > R_a_i_n 15 минут назад

      шаришь однако вить)
      я ещё и рембрандта в подлиннике почитываю..

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      Рейтинг: +13301

      R_a_i_n > Беспонтий 13 минут назад

      Вот там я уже не шарю от слова совсем!

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      Рейтинг: +13301

      R_a_i_n 37 минут назад

      Один из лучших спортсменов мира!

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      Рейтинг: +2099

      jek718875 45 минут назад

      А серёжки у него в ушах, чтоб уши не потели???

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      Рейтинг: +4202

      Иван Петров 1986 51 минуту назад

      Европа, куда же деваться.

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      Рейтинг: +1022

      Болотоход 58 минут назад

      Ща ребята тут расскажут зачем)))))

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