Роналду красит ногти на ногах: этому есть логическое объяснение

Недавно форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал фото из сауны.

Внимательные поклонники заметили, что ногти футболиста на ногах выкрашены в черный цвет.

У многих возникнет вопрос: зачем? Но этому есть логическое объяснение.

Спортсмены наносят лак на ногти, чтобы создать защитный слой и предотвратить образование грибков и бактерий, когда их ноги потеют во время тренировок и матчей.

Роналду в этом не первопроходец. То же самое делали боец UFC Андрей Орловский и даже легендарный Майк Тайсон.

Фото: соцсети Криштиану Роналду