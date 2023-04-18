Роналду красит ногти на ногах: этому есть логическое объяснение

Недавно форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал фото из сауны.
Внимательные поклонники заметили, что ногти футболиста на ногах выкрашены в черный цвет.
У многих возникнет вопрос: зачем? Но этому есть логическое объяснение.
Спортсмены наносят лак на ногти, чтобы создать защитный слой и предотвратить образование грибков и бактерий, когда их ноги потеют во время тренировок и матчей.
Роналду в этом не первопроходец. То же самое делали боец UFC Андрей Орловский и даже легендарный Майк Тайсон.
Фото: соцсети Криштиану Роналду
Источник: «Бомбардир»