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    Аленичев определил самый важный матч в карьере

    Дмитрий Аленичев рассказал, какой матч считает самым важным в своей карьере.

    «Самая важная моя игра длилась 30 минут, я вышел на замену в финале Лиги чемпионов.

    Партнеры, с которыми я играл в финале, – не часто их вижу, не все живут в Москве. С многими поддерживаю связь, в том числе с Жозе Моуриньо, недавно поздравил его с днeм рождения», – заявил Аленичев.

    • В 2004 году «Порту» в финале ЛЧ разгромил «Монако» – 3:0.
    • Аленичев вышел на замену на 60-й минуте.
    • На 75-й минуте российский футболист забил 3-й гол своей команды.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6087

      AtticusFinch 1 час назад

      "Партнеры, с которыми я играл в финале, – не часто их вижу, не все живут в Москве."НЕ ВСЕЕЕЕЕЕ?)))) А кто из его партнеров живет в Москве?или это ещё один тренер, который двух слов связать не может?

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      Рейтинг: +13301

      R_a_i_n > AtticusFinch 1 час назад

      не факт, что он вообще это говорил.

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