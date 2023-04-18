Аленичев определил самый важный матч в карьере

"Партнеры, с которыми я играл в финале, – не часто их вижу, не все живут в Москве."НЕ ВСЕЕЕЕЕЕ?)))) А кто из его партнеров живет в Москве?или это ещё один тренер, который двух слов связать не может?
Дмитрий Аленичев рассказал, какой матч считает самым важным в своей карьере.
«Самая важная моя игра длилась 30 минут, я вышел на замену в финале Лиги чемпионов.
Партнеры, с которыми я играл в финале, – не часто их вижу, не все живут в Москве. С многими поддерживаю связь, в том числе с Жозе Моуриньо, недавно поздравил его с днeм рождения», – заявил Аленичев.