Аленичев определил самый важный матч в карьере

Дмитрий Аленичев рассказал, какой матч считает самым важным в своей карьере.

«Самая важная моя игра длилась 30 минут, я вышел на замену в финале Лиги чемпионов.

Партнеры, с которыми я играл в финале, – не часто их вижу, не все живут в Москве. С многими поддерживаю связь, в том числе с Жозе Моуриньо, недавно поздравил его с днeм рождения», – заявил Аленичев.