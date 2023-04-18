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    Маслов назвал причину неудачных результатов «Спартака» в весенней части сезона

    Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о последних результатах московского клуба.

    – Соперники как-то стали по-другому настраиваться против вас? Может, они хорошо разобрали за зиму ту тактику Абаскаля, которая помогала вашей команде постоянно побеждать в первой части сезона?

    – Возможно, да, соперники стали больше уделять внимание нам. Команды абсолютно перестали нас прессинговать. За исключением «Урала», все как раз-таки в играх с нами стали просто откатываться и ждать контратак.

    – Стали больше окапываться у своей штрафной?

    – Да, больше сидят у своей штрафной и играют более оборонительно, чем до зимней паузы.

    – Кроме «Урала» вообще никто не играет по-другому? Даже «Локомотив» в матчах Кубка России откатывался назад?

    – Ну да. Если вы помните те матчи, то, как мне кажется, они попытались раза два или три попрессинговать, а дальше просто откатились и оборонялись позиционно на своей половине.

    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ.
    • Отставание от идущего вторым «Ростова» – одно очко.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 07:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 38 секунд назад

      Просто сливают Абаскаля чтобы вернуть Карпина.

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