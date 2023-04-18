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  • Маслов назвал причину неудачных результатов «Спартака» в весенней части сезона

Маслов назвал причину неудачных результатов «Спартака» в весенней части сезона

18 апреля 2023, 07:36
2

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о последних результатах московского клуба.

– Соперники как-то стали по-другому настраиваться против вас? Может, они хорошо разобрали за зиму ту тактику Абаскаля, которая помогала вашей команде постоянно побеждать в первой части сезона?

– Возможно, да, соперники стали больше уделять внимание нам. Команды абсолютно перестали нас прессинговать. За исключением «Урала», все как раз-таки в играх с нами стали просто откатываться и ждать контратак.

– Стали больше окапываться у своей штрафной?

– Да, больше сидят у своей штрафной и играют более оборонительно, чем до зимней паузы.

– Кроме «Урала» вообще никто не играет по-другому? Даже «Локомотив» в матчах Кубка России откатывался назад?

– Ну да. Если вы помните те матчи, то, как мне кажется, они попытались раза два или три попрессинговать, а дальше просто откатились и оборонялись позиционно на своей половине.

  • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ.
  • Отставание от идущего вторым «Ростова» – одно очко.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Маслов Павел
Комментарии (2)
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Semargl18
1681800736
Просто сливают Абаскаля чтобы вернуть Карпина.
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alefreddy
1681925039
одни отмазки вместо игры
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