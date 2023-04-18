Маслов назвал причину неудачных результатов «Спартака» в весенней части сезона

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о последних результатах московского клуба.

– Соперники как-то стали по-другому настраиваться против вас? Может, они хорошо разобрали за зиму ту тактику Абаскаля, которая помогала вашей команде постоянно побеждать в первой части сезона?

– Возможно, да, соперники стали больше уделять внимание нам. Команды абсолютно перестали нас прессинговать. За исключением «Урала», все как раз-таки в играх с нами стали просто откатываться и ждать контратак.

– Стали больше окапываться у своей штрафной?

– Да, больше сидят у своей штрафной и играют более оборонительно, чем до зимней паузы.

– Кроме «Урала» вообще никто не играет по-другому? Даже «Локомотив» в матчах Кубка России откатывался назад?

– Ну да. Если вы помните те матчи, то, как мне кажется, они попытались раза два или три попрессинговать, а дальше просто откатились и оборонялись позиционно на своей половине.