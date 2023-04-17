Тренер 2Drots Кузнецов жестко ответил на слова Глушенкова о медиаклубах

Выражать сомнения нужно в вежливой и корректной форме. А его высказывание разит быдлячеством за километр. Так что справедливый вопрос - он чего добился?
Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов отреагировал на заявление игрока «Локомотива» Максима Глушенкова.
Полузащитник «Локо» поставил под сомнение уровень медийных клубов.
«Когда люди из этих команд высказываются, просят пустить их в РПЛ и уверяют, что финишируют в восьмерке. Господи, ребята, вы что вообще говорите? По восемь вы, может, будете в каждом матче получать. Это звучит правдоподобней», – сказал Глушенков.
«А он сам до какого уровня дошeл? Когда он на себе почувствует уровень медийных команд, тогда начнет по-другому говорить.
В МФЛ есть клубы, которые могут составить конкуренцию профессионалам при хорошем отношении к делу, должной нагрузке и подготовке.
Мы можем играть и оказывать сопротивление. Если профессионалы забили кому-то восемь мячей, это не значит, что они могут это сделать со всеми», – ответил Кузнецов.