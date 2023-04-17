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    Тренер 2Drots Кузнецов жестко ответил на слова Глушенкова о медиаклубах

    Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов отреагировал на заявление игрока «Локомотива» Максима Глушенкова.

    Полузащитник «Локо» поставил под сомнение уровень медийных клубов.

    «Когда люди из этих команд высказываются, просят пустить их в РПЛ и уверяют, что финишируют в восьмерке. Господи, ребята, вы что вообще говорите? По восемь вы, может, будете в каждом матче получать. Это звучит правдоподобней», – сказал Глушенков.

    «А он сам до какого уровня дошeл? Когда он на себе почувствует уровень медийных команд, тогда начнет по-другому говорить.

    В МФЛ есть клубы, которые могут составить конкуренцию профессионалам при хорошем отношении к делу, должной нагрузке и подготовке.

    Мы можем играть и оказывать сопротивление. Если профессионалы забили кому-то восемь мячей, это не значит, что они могут это сделать со всеми», – ответил Кузнецов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 21:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1407

      DemSerg 53 минуты назад

      Выражать сомнения нужно в вежливой и корректной форме. А его высказывание разит быдлячеством за километр. Так что справедливый вопрос - он чего добился?

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