Тренер 2Drots Кузнецов жестко ответил на слова Глушенкова о медиаклубах

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов отреагировал на заявление игрока «Локомотива» Максима Глушенкова.

Полузащитник «Локо» поставил под сомнение уровень медийных клубов.

«Когда люди из этих команд высказываются, просят пустить их в РПЛ и уверяют, что финишируют в восьмерке. Господи, ребята, вы что вообще говорите? По восемь вы, может, будете в каждом матче получать. Это звучит правдоподобней», – сказал Глушенков.

«А он сам до какого уровня дошeл? Когда он на себе почувствует уровень медийных команд, тогда начнет по-другому говорить.

В МФЛ есть клубы, которые могут составить конкуренцию профессионалам при хорошем отношении к делу, должной нагрузке и подготовке.

Мы можем играть и оказывать сопротивление. Если профессионалы забили кому-то восемь мячей, это не значит, что они могут это сделать со всеми», – ответил Кузнецов.