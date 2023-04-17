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  • Тренер 2Drots Кузнецов жестко ответил на слова Глушенкова о медиаклубах

Тренер 2Drots Кузнецов жестко ответил на слова Глушенкова о медиаклубах

17 апреля 2023, 21:49
8

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов отреагировал на заявление игрока «Локомотива» Максима Глушенкова.

Полузащитник «Локо» поставил под сомнение уровень медийных клубов.

«Когда люди из этих команд высказываются, просят пустить их в РПЛ и уверяют, что финишируют в восьмерке. Господи, ребята, вы что вообще говорите? По восемь вы, может, будете в каждом матче получать. Это звучит правдоподобней», – сказал Глушенков.

«А он сам до какого уровня дошeл? Когда он на себе почувствует уровень медийных команд, тогда начнет по-другому говорить.

В МФЛ есть клубы, которые могут составить конкуренцию профессионалам при хорошем отношении к делу, должной нагрузке и подготовке.

Мы можем играть и оказывать сопротивление. Если профессионалы забили кому-то восемь мячей, это не значит, что они могут это сделать со всеми», – ответил Кузнецов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Локомотив 2DROTS Глушенков Максим Кузнецов Дмитрий
Комментарии (8)
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DemSerg
1681759881
Выражать сомнения нужно в вежливой и корректной форме. А его высказывание разит быдлячеством за километр. Так что справедливый вопрос - он чего добился?
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моэм
1681771131
Оба "хороши" один невежлив , другой пустобрёх ... ведь ничто не мешает , команде Кузнецова пройти все этапы отбора и входить в восьмёрку РПЛ ....но в МЕДИА на переднем плане всегда будет болтология и по другому они не могут , поскольку МЕДИА их основное занятие . .
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Axe111
1681796884
МЕДИЙНЫЕ КОМАНДЫ ЛОЛ
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