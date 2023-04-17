Лэмпард рассказал, как относится к тому, что владелец «Челси» Боули заходит в раздевалку клуба

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал появление владельца клуба Тодда Боули в раздевалке команды после поражения от «Брайтона» (1:2) в 31-м туре АПЛ.

Боули раскритиковал игроков в раздевалке.

Он пожаловался, что потратил на трансферы больше 600 миллионов евро, а результата нет.

«Мне комфортно, когда Боули заходит в раздевалку. Нашего предыдущего владельца критиковали за то, что он не всегда появлялся на матчах.

Если владелец очень заинтересован, это его право — участвовать в обсуждениях, это показывает страсть», — сказал Лэмпард.