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    Лэмпард рассказал, как относится к тому, что владелец «Челси» Боули заходит в раздевалку клуба

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал появление владельца клуба Тодда Боули в раздевалке команды после поражения от «Брайтона» (1:2) в 31-м туре АПЛ.

    • Боули раскритиковал игроков в раздевалке.
    • Он пожаловался, что потратил на трансферы больше 600 миллионов евро, а результата нет.

    «Мне комфортно, когда Боули заходит в раздевалку. Нашего предыдущего владельца критиковали за то, что он не всегда появлялся на матчах.

    Если владелец очень заинтересован, это его право — участвовать в обсуждениях, это показывает страсть», — сказал Лэмпард.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 18:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +288

      dauzhhhhh 1 час назад

      Владелец клуба заходит в свой клуб. И Лэмпарда он нанял тренером за большие деньги.....
      Ну и как наемный работник должен относиться к появлению его нанимателя в его владениях ?

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